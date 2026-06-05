Susan Boyle rado bi pjevala na vjenčanju Taylor Swift i Kelcea

Svijet bruji o vjenčanju Taylor Swift, a jedna pjevačka legenda mogla bi imati ključnu ulogu u tome da prvi ples bude zaista poseban. Naime, Susan Boyle (65), zvijezda proslavljena u showu "Britain's Got Talent", ponudila se pjevati na vjenčanju pop superzvijezde i Travisa Kelceja, otkrivši pritom detalje njihovog neočekivanog prijateljstva.

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Pjevačica je oduševljena američkom superzvijezdom, te ju je opisala kao jaku dragu i prizemljenu.

- Ona je najsimpatičnija osoba koju sam ikada upoznala i želim joj sav uspjeh, apsolutno zaslužuje cijeli svijet - rekla je Boyle za Daily Star. Na pitanje bi li pjevala na njenom vjenčanju, odgovorila je: 'Da! Došla bih s najvećim veseljem!'

Foto: Instagram/Susan Boyle

Nije poznato kada su se i kako njih dvije upoznale, no ono što jest poznato je da su se u prošlosti borile za prevlast na glazbenim top ljestvicama. Naime, 2009. godine, album "Fearless" Taylor Swift za dlaku je nadmašio debitantski album Susan Boyle "I Dreamed a Dream" i postao najprodavaniji album godine u Sjedinjenim Američkim Državama. Swift je prodala 3,2 milijuna primjeraka, dok je Boyle u samo nekoliko tjedana dosegnula nevjerojatnih 3,1 milijun prodanih primjeraka.

Godinu dana kasnije, ponovno su se našle u izravnoj konkurenciji za prvo mjesto božićne ljestvice u SAD-u, kada je album "Speak Now" od Taylor Swift spriječio Božićni album "The Gift" Susan Boyle da osvoji vrh. Čini se da su, unatoč natjecateljskom duhu, izvan svjetla pozornice izgradile prijateljski odnos.

Foto: Mario Anzuoni

Nedavno se vratila na scenu

Susan Boyle, koja je prodala više od 25 milijuna albuma diljem svijeta, nedavno se vratila na scenu, a na društvenim mrežama najavljuje "novu eru" u svojoj karijeri. Kao dio svog povratka, snimila je "Just One Cornetto (reMaxed)", modernu, plesnu verziju klasičnog džingla za sladoled. Tijekom promotivne vožnje gondolom po kišnom londonskom kanalu, otkrila je i neke od svojih najvećih strahova.

​- Iskreno, bojim se vode, ne znam plivati, ali u ovom trenutku svog života osjećam se kao da se suočavam sa svim svojim strahovima! - našalila se.

*uz korištenje AI-ja

