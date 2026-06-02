Swift potvrdila da je napisala pjesmu za 'Priču o igračkama 5'

Američka pop zvijezda Taylor Swift potvrdila je u ponedjeljak da je napisala originalnu pjesmu za nadolazeći film 'Priča o igračkama 5'. Swift (36) je rekla da je oduvijek 'sanjala' o pisanju za taj animirani film Disneyja i Pixara koji 'obožava' otkad je imala pet godina kada je izašao prvi film.

U ponedjeljak je otkrila da će njezina nova originalna pjesma 'I Knew It, I Knew You' izaći 5. lipnja i naći će se na službenom soundtracku za 'Priču o igračkama 5' kada film bude objavljen 19. lipnja.

Foto: JENNIFER GAUTHIER/REUTERS

Swift je svojim 273 milijuna pratitelja rekla da su bili u pravu nakon što su obožavatelji počeli nagađati da će se pojaviti na soundtracku nakon niza najava Pixarovog tima i ekipe Taylor Swift.