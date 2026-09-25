Susan Sarandon, Cynthia Nixon i Hannah Einbinder uhitili na prosvjedu protiv Netanyahua

Oskarovka Susan Sarandon, glumica iz 'Seksa i grada' Cynthia Nixon te zvijezda serije 'Hacks', Hannah Einbinder uhićene su u četvrtak tijekom njujorškog prosvjeda protiv izraelskog premijera Benjamina Netanyahua koji se spremao održati govor na Općoj skupštini UN-a.

Prosvjed je organizirala organizacija 'Jewish Voice for Peace', a prosvjednici su nosili transparente s natpisima poput 'Prestanite naoružavati Izrael' i 'Zaustavite genocid'. Glasnogovornica njujorške policije rekla je kako je policija reagirala na dojave o 'nenajavljenom prosvjedu' tijekom kojeg su prosvjednici blokirali raskrižje, piše The Guardian.

Foto: David Dee Delgado

- Pripadnici Ureda za odnose sa zajednicom njujorške policije izdali su upozorenja i obavijestili sudionike da bi trebali napustiti mjesto. Nastavili su blokirati raskrižje. Više osoba koje se nisu pridržavale upozorenja privedeno je, rekla je glasnogovornica.

Među uhićenima su bili i demokratska kandidatkinja za Kongres Darializa Avila Chevalier te član gradskog vijeća New Yorka Chi Ossé. Prema Guardianu, prosvjed je okupio stotine ljudi, a do ranog poslijepodneva bilo je više uhićenja.

Unutar zgrade Ujedinjenih naroda deseci predstavnika država napustili su dvoranu čim je Netanyahu počeo govor. Izraelski premijer tijekom govora kritizirao je i protivnike i saveznike koji su mu se posljednjih mjeseci suprotstavili, među kojima su Velika Britanija i Francuska, koje su nedavno poduzele korake prema priznanju Palestine.

- Optužuju Izrael, mali Izrael, za kolonijalizam. Kakav kolonijalizam. A tko nas optužuje? Među njima su ljudi u Britaniji i Francuskoj. Zaboga, oni su izmislili taj pojam, rekao je Netanyahu. Sarandon ovo nije bio prvi prosvjed protiv Izraela. Na filmskom festivalu u Veneciji rekla je kako zbog svojih stavova ostaje bez poslovnih angažmana.

Foto: Shannon Stapleton

- Nedavno sam ostala bez nekoliko filmskih uloga jer neke agencije još uvijek govore ljudima da me ne angažiraju. Ali to je struktura moći. Mislim da se promijenilo razumijevanje situacije i da je šira javnost danas bolje upoznata s njom, ali u mojoj industriji još uvijek postoje vrlo čvrsto ukorijenjeni stavovi ljudi koji su cionisti i koji nisu promijenili svoj odnos prema meni. Ali pronašla sam svoju obitelj, pronašla sam svoje ljude i dobro sam, rekla je Sarandon.

Einbinder je ranije rekla da smatra da je cijena šutnje o Palestini veća od cijene koju bi mogla platiti gubitkom holivudske karijere. Pritom je spomenula negativne reakcije u industriji s kojima su se suočile glumice poput Sarandon i Melisse Barrere.

- Veća je cijena šutjeti i jednostavno morate imati ispravno posložene prioritete. Ni na kraj pameti mi nije da bi moja mala karijera ikada mogla biti usporediva čak i s jednim ljudskim životom. To je obveza i uvijek ću to činiti, kazala je Einbinder.



