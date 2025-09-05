Zbog zajedničkih druženja mnogi su se počeli pitati je li možda na pomolu nova, velika ljubav? Za komentar smo upitali Katarinu i Vitasovića
Šuška se da su u vezi, a Alen Vitasović i Katarina Peović nam otkrili detalje svojih druženja
Već je poznato da je Katarina Peović iz Radničke fronte pjevala i svirala na koncertu istarskog pjevača Alena Vitasovića prošle godine u Tvornici kulture u Zagrebu, a često su viđeni zajedno i u najvećem istarskom gradu. Nekadašnja članica ženskog benda Maxmet i njihov hit s početka devedesetih 'Mačke vole grebati' bila je s popularnim pjevačem i na otvaranju ovogodišnjeg izdanja Pula Film festivala, gdje ih je 'ulovio' fotoreporter portala Istarski.hr.
