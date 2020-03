Šuška se o odgodi Eurosonga: 'Na liniji smo s Rotterdamom'

U posljednjih nekoliko dana otkazano je 'hrpu' koncerata i nastupa glazbenika, kao mjera opreza zbog korona virusa, a sada se šuška kako će se otkazati i Eurosong 2020. koji je na rasporedu u svibnju u Rotterdamu.

Foto: Facebook/PIXSELL/Reuters

- Otkazan je Eurosong 2020. Službena obavijest očekuje se sutra. Eurosong 2021. održat će se u Rotterdamu, ali s novim pjesmama. Svi ovogodišnji izvođači bit će pozvani natrag, ali zbog pravila sve trenutačne pjesme više neće biti prihvatljive - jedna je od jučerašnjih objava na Twitteru.

BREAKING: #Eurovision 2020 has been cancelled. Official statement coming tomorrow:



Eurovision 2021 will be held in Rotterdam, but with new acts and new songs. All artists from this year will be invited back; but due to the rules, all current songs will no longer be eligible. pic.twitter.com/OVCLJxKxvX