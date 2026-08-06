Sutkinja Masterchefa o Meghan Markle: Bila je divna na setu

Sutkinja popularnog australskog kulinarskog showa MasterChef, Poh Ling Yeow, javno je demantirala tvrdnje da se Meghan Markle ponašala neugodno tijekom svog gostovanja u emisiji, naglašavajući kako je vojvotkinja od Sussexa bila "zaista divna" prema cijeloj ekipi na setu.

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Meghan je bila gostujuća sutkinja u epizodi snimljenoj u travnju tijekom posjeta Australiji s princom Harryjem, a emitiranoj krajem srpnja. Zadatak za natjecatelje bio je pripremiti jelo "dostojno vojvotkinje". Tijekom emisije, Meghan je otkrila da njezina djeca Archie i Lilibet obožavaju jesti prokulice, a u jednom trenutku se putem video poziva javio i princ Harry.

Foto: Yaroslav Sabitov/PRESS ASSOCIATI

Nedugo nakon snimanja, neki su pričali kako je Meghan bila "teška" na setu i da je stvarala "toksičnu" atmosferu. Glavni uzrok napetosti navodno je bio trenutak kada ju je sutkinja Poh Ling Yeow u uvodu predstavila kao "članicu kraljevske obitelji". Izvori su tvrdili da je Meghan bila "vrlo frustrirana" zbog toga, jer je njezin tim navodno unaprijed tražio da se taj izraz ne koristi. Neki mediji su pisali o velikoj napetosti i da je sutkinja Yeow bila "uznemirena" zbog nesporazuma.

Međutim, Poh Ling Yeow je u radijskoj emisiji u Perthu odlučila podijeliti priču iza kulisa i stati na kraj nagađanjima.

​- Da dobijem novčić za svaki put kad su me pitali o Meghan, bila bih milijarderka - našalila se na početku.

Foto: Instagram

Poh je zatim ponudila potpuno drugačiju sliku događaja, opisujući vojvotkinju kao iznimno profesionalnu i ugodnu suradnicu.

Unatoč kontroverzama koje su pratile njezino gostovanje, epizoda s Meghan Markle privukla je ogroman interes publike. Prema podacima televizijske kuće Network 10, emisiju je pratilo više od 1,5 milijuna ljudi, čime je srušen rekord gledanosti za nedjelju navečer od srpnja 2023. godine, a postavljen je i novi rekord za streaming gledanost.

*uz korištenje AI-ja