Milijuni prate svaki njezin korak: Kako je Meghan Markle postala globalna senzacija

Vojvotkinja od Sussexa rođena je kao Rachel Meghan Markle 4. kolovoza 1981. godine u Los Angelesu, a danas je jedna od najpoznatijih javnih osoba na svijetu. Odrasla je u Kaliforniji kao kći Dorije Ragland, terapeutkinje i instruktorice joge, te Thomasa Marklea, televizijskog direktora rasvjete i fotografije. Već je u djetinjstvu pokazivala snažan osjećaj za društvenu pravdu. Kada je imala samo jedanaest godina, napisala je pismo tadašnjoj prvoj dami Hillary Clinton i drugim utjecajnim osobama zbog televizijske reklame koju je smatrala seksističkom. Reklama je nakon toga izmijenjena. Nakon završetka srednje škole diplomirala je kazalište i međunarodne odnose na Sveučilištu Northwestern 2003. godine.

Glumačku karijeru započela je manjim ulogama u televizijskim serijama "General Hospital", "CSI: NY", "90210" i drugih. Kao glumica mješovitog rasnog podrijetla često je govorila o izazovima s kojima se susretala u filmskoj industriji, gdje su stereotipi nerijetko određivali mogućnosti za dobivanje uloga. Pravi proboj ostvarila je 2011. godine kada je dobila ulogu Rachel Zane u popularnoj odvjetničkoj seriji "Suits". Lik ambiciozne pravne pomoćnice donio joj je međunarodno priznanje i učinio je prepoznatljivim licem televizijske publike. Osim televizijskih uloga, pojavila se i u filmovima "Get Him to the Greek", "Horrible Bosses" i "Anti-Social", kao i u nekoliko televizijskih filmova.

Foto: Frank Ockenfels

Izvan glumačke karijere Meghan je vodila lifestyle blog "The Tig", na kojem je pisala o putovanjima, gastronomiji, modi i svakodnevnom životu. Blog je djelovao od 2014. do 2017. godine, kada ga je ugasila zbog sve većeg interesa javnosti nakon početka veze s princem Harryjem. Aktivno je sudjelovala i u humanitarnim projektima te surađivala s organizacijama poput UN Women i World Visiona, promovirajući obrazovanje djevojčica, ravnopravnost spolova i pristup pitkoj vodi u siromašnijim dijelovima svijeta.

Svjetski mediji počeli su intenzivno pratiti Meghan 2016. godine kada je otkriveno da je u vezi s princem Harryjem. Njihova je romansa izazvala golemo zanimanje javnosti, ali i brojne negativne komentare na društvenim mrežama, uključujući rasističke i seksističke napade, zbog čega je Kensingtonska palača javno pozvala na poštivanje njihove privatnosti. U studenome 2017. godine par je objavio zaruke, a vjenčali su se 19. svibnja 2018. u kapelici St. George u dvorcu Windsor. Meghan je tom prilikom postala vojvotkinja od Sussexa.

Foto: NATHALIA ANGARITA/REUTERS

Njihov brak bio je popraćen velikim medijskim interesom, ali i obiteljskim kontroverzama. Neposredno prije vjenčanja Meghanin otac odustao je od dolaska zbog zdravstvenih problema, nakon čega ju je do oltara dopratio tadašnji princ Charles. Unatoč obiteljskim poteškoćama, ceremonija je ostala jedan od najgledanijih televizijskih događaja godine.

- Na vjenčanje nije pozvala vlastitu obitelj, već potpune strance. Tko to radi? - komentirao je tada njezin otac u jednom od brojnih intervjua koje je dao medijima.

U svibnju 2019. godine Meghan i Harry dobili su sina Archieja Harrisona Mountbatten-Windsora, a dvije godine kasnije rodila im se kći Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor. Meghan je u međuvremenu javno progovorila i o spontanom pobačaju koji je doživjela tijekom 2020. godine.

Foto: Reuters/PIXSELL/AyBurlachenko

Početkom 2020. godine Meghan i Harry donijeli su jednu od najznačajnijih odluka u novijoj povijesti britanske kraljevske obitelji. Objavili su da se povlače s dužnosti aktivnih članova kraljevske obitelji kako bi postali financijski neovisni te podijelili život između Velike Britanije i SAD-a. Nakon pregovora s kraljevskom obitelji preselili su se u Kaliforniju, izgubili pravo na korištenje titule "Njegovo/Njezino Kraljevsko Visočanstvo" u službenim dužnostima i započeli novo poglavlje života izvan kraljevskih obveza.

Godine 2021. Meghan i Harry dali su opsežan intervju Oprah Winfrey u kojem su otvoreno govorili o izazovima života unutar kraljevske obitelji. Meghan je tom prilikom iznijela tvrdnje o snažnom medijskom pritisku, problemima s mentalnim zdravljem te raspravama unutar kraljevske obitelji vezanima uz boju kože njihova nerođenog djeteta. Intervju je izazvao veliku pozornost diljem svijeta i otvorio brojne rasprave o ulozi medija, privatnosti i odnosima unutar britanske monarhije.

Nakon preseljenja u SAD Meghan je nastavila razvijati vlastite projekte. Objavila je dječju knjigu "The Bench", inspiriranu odnosom princa Harryja i njihova sina, te nastavila djelovati kroz humanitarne inicijative i medijske projekte. Ipak, unatoč trudu posljednjih je godina nerijetko na udaru kritika te brojni mediji pišu kako joj projekti propadaju jedan za drugim.