Sutkinja opomenula Podobnike pa ih kaznila i oduzela bodove

Nakon prve četiri obitelji red je došao na obitelji Buza, Vrnoga, Križman i Podobnik, koje su se trebale dokazati u dva izazova - vuči kamionskih guma i prašnjavoj utrci. Prva je na redu bila obitelj Podobnik, koja je već na početku natjecanja vidjela kako bi taj izazov mogao biti težak za njihova najmlađeg člana, četrnaestogodišnju Tiju.

- Ovo će za Tiju sigurno biti veliki problem jer je guma teža od nje. No Tia grize u izazovu, vidjeli smo koliko ta mala može više od ostalih - izjavili su na početku utrke njihovi treneri Filip Kržišnik i Blaž Slanič. Iako je Tia imala male poteškoće, uz pomoć ostalih članova, uredno je izvršila zadatak, a najjačim se pokazao njezin brat Nal.

- Nal je životinja, i to je dokazao, dao je sve od sebe i dao jedan od najboljih rezultata - zadovoljno su komentirali treneri jer je njihova prva obitelj izazov završila za 5:01 minuta. Drugi su na red došli Vrnoge, koji su umjesto Marina u timu imali novog člana, rođaka Srećka. Iako su se Nikini Vrnoge jako mučili u izazovu te su i Srećko i mama Yolanda dali zadnji atom snage, izazov su

završili s najboljim rezultatom večeri - 4:55 minute.

- Ovo je najteža stvar koju sam radio u zadnje vrijeme. Jako puno energije smo izgubili i nisam požalio što sam uskočio u show jer je zabavno - izjavio je Srećko dok je mama Yolanda jedva dolazila do daha.

- Ne mogu govoriti, ne mogu doći sebi. Trebalo nam je puno snage i adrenalin je prisutan. Mozak ti hoće ići naprijed, a tijelo ne može koliko mozak želi - kazala je Yolanda. Nakon njih na red je došla obitelj Buza, u kojoj su najviše briljirale mlade snage Patrik i Erik, ali i njihova sestra Vanesa, koja je potegnula čak i za tatu Gorana pa je dobila pohvalu od trenera Vlade Šole. Buze

su izazov završili za 6:02 minute.

Četvrti su bili Križmani, koji su se najviše mučili s kamionskim gumama te su ostvarili najgore vrijeme od 6:59 minuta. Na kraju prvog izazova Vrnoge su imali četiri boda, obitelj Podobnik tri, Buza dva, a Križman samo jedan bod. U prašnjavu utrku išao je samo po jedan nominirani član iz obitelji pa je tako za Vrnoge prvi put išao Srećko, za Buze Erik, Nal za obitelj Podobnik i Adrian za Križmane.

Erik je u prvoj polovici izazova bio daleko ispred svih, a na dijelu u kojem trebaju promijeniti kacige prije ulaska u tjesnac s gumama, Erik je, kako tvrdi, izgubio nekoliko sekundi jer nije mogao zakopčati kacigu. Za to vrijeme prestigao ga je Nal Podobnik, koji je bez zakopčane kacige nastavio izazov, na što ga je nekoliko puta upozorila sutkinja jer je to protiv pravila showa.

- Pobijedio me na dijelu s kacigama jer su rekli da prije toga moramo zavezati kacige. Ja sam išao po pravilu, a on je to pravilo zaobišao i nije stao gdje treba, gdje sam ja stao - komentirao je Erik. Nal Podobnik na kraju je ipak zakopčao kacigu, ali kasnije od predviđenog, a da to nije učinio, sutkinja bi ih diskvalificirala.

- Probao sam kacigu zakopčati ranije i nije išlo pa sam nastavio dalje. Nisam čuo da mi je sutkinja zviždala jer kada si u šoku, ne slušaš, već si fokusiran na cilj - kazao je Nal u svoju obranu. Sutkinja je na kraju procijenila da će obitelj Podobnik kazniti oduzimanjem jednog boda zbog nepoštivanja pravila oko vezivanja kacige i ignoriranja upozorenja sutkinje pa su umjesto četiri boda osvojili tri.

Buze ih tako prate sa tri boda, obitelj Križman osvojila je dva boda, a Srećko za Vrnoge samo jedan bod u prašnjavoj utrci. Na kraju, kada se zbroje prva dva izazova, poredak je sljedeći: Podobnik šest bodova, Buza pet, Vrnoga pet i obitelj Križman tri boda.