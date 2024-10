Suzana Mančić priznala: 'Film za odrasle bio je moja smrt...'

Kad sam bila privatno otvorena, svatko me mogao povrijediti kako je htio, a to je bila užasna degradacija mene kao žene i moja profesionalna degradacija. S jedne strane, bila je to mala smrt koju sam doživjela i srećom preživjela. Tada sam privatno bila jako povrijeđena, na stupu srama, osvrnula se bivša loto djevojka Suzana Mančić (67) na razdoblje kad je izašla njezina privatna snimka seksa.

Kako prenosi Kurir, Mančić se dotaknula i karijere.

- Što se tiče mog profesionalnog života, najteže mi je bilo ako sam zakasnila na avion. Događalo se da sam zabrljala letove, u ono doba velike Jugoslavije kad se puno radilo. Dogodilo mi se da jednostavno pogriješim u rasporedu. Na povratku iz New Yorka dolazim na aerodrom JFK i vidim prazan Jatov šalter. Pitam: 'Pa kad polijeće avion?', a službenica mi odgovara: 'Gospođo, to je bilo jučer.' A onda se morate uhvatiti nekih drugih obaveza. Trebala sam letjeti izravno u Düsseldorf i to je bila najveća avantura i najveći udarac za moj džep u mojoj karijeri, ali i najveća šteta - rekla je za srpske medije.

Javnost se šokirala 2005., kad se pojavio video bivše loto djevojke na kojem vodi ljubav s bivšim suprugom Nebojšom Kunićem. Nikad se nije saznalo tko je pustio snimku u javnost.

U to vrijeme već se pet godina družila s grčkim bankarom Simeonom Ocomokosom, sadašnjim suprugom. Upoznali su se preko zajedničkih prijatelja, ali Suzana isprva nije bila sigurna u svoje osjećaje i htjela je tad još malo promisliti oko ulaska u novu vezu. Međutim, Simeon se potrudio da ju osvoji i uvjeri da je pouzdan.

Beograd: Suzana Mančić zasjala na promociji knjige Nede Ukraden | Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL