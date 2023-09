Suzana je progovorila o teškom djetinjstvu: Otac je umro, mama imala rak. Bila sam povrijeđena

U večerašnjoj emisiji 'Ljubav je na selu' kandidatkinja Suzana je otvorila dušu. Dolazi iz Vrbovca, ima 33 godine i bavi se ugostiteljstvom.

- Prošle sezone sam bila u 'Ljubav je na selu'. Ove godine bit ću pametnija malo, inteligentnija - istaknula je.

Ima kćer od 14 godina koja se bavi nogometom i odbojkom.

- Ona mi je sve na svijetu, ne bih je dala za ništa - istaknula je Suzana.

Suzana je imala teško djetinjstvo jer joj je otac preminuo kada je imala 15 godina.

Foto: Screenshot RTL

- Majka mi je oboljela od raka, ostala bez obje dojke i tu sam se malo protresla. Jednostavno sam u jednom periodu izgubila vjeru u ljubav zato što sam puno puta bila povrijeđena, iznevjerena, razočarana i prevarena - ispričala je.

Nedostaje joj netko tko bi joj bio podrška i imao vjeru u nju, a priznala je da joj se muškarci ne usude upucavati.

- Ne dam na sebe. Jako sam arogantna. Ja mogu biti još veći gad kad je muškarac gad prema meni - rekla je Suzana.

Foto: Screenshot RTL

Pisala je farmeru Ivanu, ali je objasnila da ju je odbio svojom nezrelošću i arogancijom.

- Ja volim Dalmatince i oni su meni top. To su meni muškarci broj jedan - istaknula je Suzana koju je Radoslav prihvatio na svoje imanje.

- Za Radoslava mogu samo reći da ima velike uši i veliku glavu i to je ok - dodala je. Najviše joj se svidjelo što drži do žena i što će kod njega sve živjeti kao kraljice.

Foto: Screenshot RTL

- Privuklo me što je karizmatičan, humorističan, veseljak. Odbilo me mrvicu što je dosadan, naporan je nekad - otkrila je Suzana. Vjeruje da nema konkurencije među drugim kandidatkinjama.