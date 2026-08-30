Suze i svijeće diljem Norveške: Mise i komemoracije u čast pokojnog kralja Haralda V.

Norveška kraljevska obitelj u nedjelju je prisustvovala crkvenoj službi za pokojnog kralja Haralda V. u sklopu komemoracija i misa koje se održavaju širom zemlje.

Novi kralj Haakon VIII. prisustvovao je misi u crkvi u Askeru zajedno sa svojom djecom, prijestolonasljednicom Ingrid Alexandrom i princom Sverreom Magnusom te majkom, kraljicom Sonjom.

Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS

Haakonova supruga, nova kraljica Mette-Marit nije joj prisustvovala iz zdravstvenih razloga. U lipnju joj je presađeno novo plućno krilo i još uvijek se treba odmarati. No kraljevski dvor je objavio da će Mette-Marit prisustvovati nekim drugim događajima u znak sjećanja na pokojnog Haralda.

Posmrtne mise održane su u brojnim crkvama u zemlji. Onoj održanoj u katedrali u Oslu prisustvovao je i premijer Jonas Gahr Støre.

Kralj Harald V. umro je u petak rano ujutro. Knjige sućuti postavljene su na mnogim mjestima kako bi mu svi koji to žele mogli odati počast.

Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS

Otkad se proširila vijest o smrti popularnog kralja, tisuće ljudi stižu na trg ispred kraljevskog dvorca i ondje ostavljaju cvijeće, poruke sućuti i pale svijeće.

Haakon, Haraldov sin, u utorak bi trebao položiti ustavnu prisegu pred norveškim parlamentom, a ceremonija će se uživo prenositi u TV programu.