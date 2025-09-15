Obavijesti

VEČERAS JE NOVO ELIMINACIJSKO VAGANJE

Suze, iznenađenja i šok: Tko odlazi kući iz 'Života na vagi'?

Foto: RTL

Kad stanu pred voditeljicu Antoniju Blaće, kandidati neće skrivati svoje prave osjećaje. Jedni će sjajiti od zadovoljstva i motivacije, drugi se žaliti na ozljede, a treći priznati kako imaju krizu jer im nedostaju najmiliji

U 'Životu na vagi', večeras od 21.15 sati na RTL-u, na rasporedu je novo eliminacijsko vaganje, a kući će otići najlošije rangirani natjecateljica ili natjecatelj iz slabijeg tima.

Crveni tim ima tri kilograma prednosti koje nosi s Velikog izazova u kojem su odnijeli pobjedu, no dio natjecatelja skeptičan je hoće li im to biti dovoljno.

Foto: RTL

Kad stanu pred voditeljicu Antoniju Blaće, kandidati neće skrivati svoje prave osjećaje. Jedni će sjajiti od zadovoljstva i motivacije, drugi se žaliti na ozljede, a treći priznati kako imaju ozbiljnu krizu jer im nedostaju njihovi najmiliji.

Foto: RTL

Neki će kandidati podbaciti pa će treneri biti iznenađeni brojkama na vagi: 'Ovo je baš veliko razočaranje, nije mi bilo ni na kraj pameti da bi rezultat mogao biti ovoliko loš!'

No pojedinci će zablistati i pobjedonosno dignuti ruke u zrak kad vide koliko su kilograma još uspjeli skinuti: 'Nisam ovaj rezultat mogao ni sanjati u trećem ciklusu, baš sam sretan!'

Foto: RTL

Natjecatelji za jednu svoju kolegicu pripremaju posebnu bakljadu iznenađenja, jedna stara fotografija izmamit će emocije, a otkrit će se i tko je 'krijumčar' bučica. A kad na tablici ugledaju ime osobe koja napušta show, baš nikome neće biti svejedno, a mnogi će i zasuziti.

Foto: RTL

Kome se marljivo treniranje najviše isplatilo, a tko odlazi kući, pokazat će nova epizoda showa 'Život na vagi', večeras od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

