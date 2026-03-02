Suze na dodjeli nagrada: Cijela dvorana plakala zbog O'Hare

Catherine O’Hara posthumno je osvojila nagradu SAG za najbolju glumicu u seriji 'The Studio', a nagradu je u njezino ime preuzeo Seth Rogen, koji je održao iznimno emotivan govor.

- Ovo je vrlo tužna čast - rekao je Rogen, dok je publika ustala na noge i odala počast preminuloj glumici.

Prisjetio se njezine topline, profesionalnosti i nevjerojatnog talenta.

- Znam da bi bila ponizna primiti ovu nagradu od kolega koje je toliko cijenila - dodao je, jedva zadržavajući suze.

Otkrio je i kako je O'Hara bila iznimno predana poslu.

- Gotovo svake večeri prije snimanja slala bi nam e-mail s prepravljenim verzijama scena. Sto posto vremena to je činilo ne samo njen lik, nego i cijelu seriju boljom - ispričao je.

Naglasio je da je pokazala kako vrhunski talent može ići zajedno s dobrotom.

- Bila je dokaz da možeš biti genij i istovremeno ljubazan - rekao je.

Glumica je preminula krajem siječnja u 72. godini od plućne embolije, a borila se i s karcinomom rektuma. U seriji 'The Studio' ostvarila je svoju posljednju veliku ulogu.

Rogen je na kraju poručio da se njezin rad mora prenositi novim generacijama.

- Ako imate ljude koji ne poznaju njezin rad, pokažite im Catherine O'Haru u filmu 'Beetlejuice'. Recite im: imali smo sreću živjeti u svijetu u kojem je dijelila svoj talent s nama - zaključio je.

Dvoranom se prolomio pljesak, a neki su jedva suspregnuli suze. Jenna Ortega je i zaplakala.