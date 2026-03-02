Obavijesti

Show

Komentari 0
EMOTIVAN TRENUTAK

Suze na dodjeli nagrada: Cijela dvorana plakala zbog O'Hare

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Suze na dodjeli nagrada: Cijela dvorana plakala zbog O'Hare
6
Foto: Netflix

Glumica je preminula krajem siječnja u 72. godini od plućne embolije, a borila se i s karcinomom rektuma. U seriji 'The Studio' ostvarila je svoju posljednju veliku ulogu

Admiral

Catherine O’Hara posthumno je osvojila nagradu SAG za najbolju glumicu u seriji 'The Studio', a nagradu je u njezino ime preuzeo Seth Rogen, koji je održao iznimno emotivan govor.

- Ovo je vrlo tužna čast - rekao je Rogen, dok je publika ustala na noge i odala počast preminuloj glumici.

Foto: Netflix

Prisjetio se njezine topline, profesionalnosti i nevjerojatnog talenta.

- Znam da bi bila ponizna primiti ovu nagradu od kolega koje je toliko cijenila - dodao je, jedva zadržavajući suze.

Otkrio je i kako je O'Hara bila iznimno predana poslu.

- Gotovo svake večeri prije snimanja slala bi nam e-mail s prepravljenim verzijama scena. Sto posto vremena to je činilo ne samo njen lik, nego i cijelu seriju boljom - ispričao je.

Foto: Netflix

Naglasio je da je pokazala kako vrhunski talent može ići zajedno s dobrotom.

- Bila je dokaz da možeš biti genij i istovremeno ljubazan - rekao je.

Foto: Netflix

Glumica je preminula krajem siječnja u 72. godini od plućne embolije, a borila se i s karcinomom rektuma. U seriji 'The Studio' ostvarila je svoju posljednju veliku ulogu.

Rogen je na kraju poručio da se njezin rad mora prenositi novim generacijama.

Foto: Netflix

- Ako imate ljude koji ne poznaju njezin rad, pokažite im Catherine O'Haru u filmu 'Beetlejuice'. Recite im: imali smo sreću živjeti u svijetu u kojem je dijelila svoj talent s nama - zaključio je.

FILE PHOTO: FILE PHOTO: Toronto International Film Festival (TIFF)
Foto: Mark Blinch

Dvoranom se prolomio pljesak, a neki su jedva suspregnuli suze. Jenna Ortega je i zaplakala.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sjećate li se Soraje? Bila je u Big Brotheru. Evo gdje danas živi i kako se mijenjala...
NEPREPOZNATLJIVA JE

FOTO Sjećate li se Soraje? Bila je u Big Brotheru. Evo gdje danas živi i kako se mijenjala...

Soraja Vučelić je postala poznata nakon četvrte sezone 'Big Brothera', prije više od 10 godina...
Evo što vas čeka u sapunicama: Vice i Čavka se potuku, a očajni Domazet želi Katarinu natrag
PREGLED TJEDNA

Evo što vas čeka u sapunicama: Vice i Čavka se potuku, a očajni Domazet želi Katarinu natrag

Doznajte što vas očekuje ovog tjedna u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
Maja i Šime u dobrom društvu: Evo s kim su se zabavljali...
'KOJA EKIPA'

Maja i Šime u dobrom društvu: Evo s kim su se zabavljali...

U subotu navečer Maja Šuput i Šime Elez u Splitu su se zabavljali uz dobro poznate pjevače

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026