Suze radosnice i zagrljaji! Evo kako su dočekali misicu Lauru na zagrebačkom aerodromu

Predstavnica Hrvatske na 74. izboru za Miss Universe, Laura Gnjatović je sletjela u subotu prijepodne u zagrebačku zračnu luku gdje su je dočekali njezini bližnji. Podsjetimo, ona je u Tajlandu završila u Top 30, a očarala je brojne fanove diljem svijeta svojom ljepotom, šarmom i visinom od 191 centimetar.

Kako navodi Večernji list, Lauru je dočekala njezina obitelj, što ju je posebno ganulo obzirom da ih nije vidjela nekoliko tjedana. Zagrlila je svoju majku, oca, a krenule su i suze...

Zagreb: Laura Gnjatović stigla s izbora za Miss Universe | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Ljepotica je prošlog tjedna za 24sata ispričala kako je očekivala plasman koji je i ostvarila, iako se nadala prolasku u Top 12.

- Mislim da sam jako napredovala, a to pokazuje i činjenica da su me obožavatelj ovog izbora jako zavoljeli - rekla nam je te dodala kako joj je posebno drago što je svojim angažmanom 'razglasila' Hrvatsku u svijetu: 'Za mnom su vikali 'Croatia, Croatia', poseban je to osjećaj'.