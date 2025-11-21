Miss Laura za 24sata: Drago mi je da sam 'razglasila' Hrvatsku, sada se vraćam 'starom' životu

U dva sata ujutro po našem vremenu u Tajlandu je održano finale izbora Miss Universe, na kojem je Hrvatsku predstavljala Laura Gnjatović. Iako se nije plasirala u Top 12 kandidatkinja koje su se imale priliku nastaviti boriti za prestižnu titulu, ova 23-godišnja ljepotica za 24sata rekla je da je ovakav plasman i očekivala. Osim toga otkrila je po čemu će posebno pamtiti ovo iskustvo te s kojim je kolegicama bila posebno bliska.

'U jednu ruku osjećam olakšanje, bilo je to 20 dana prepunih napora i turbulencija, ali i krivo mi je što je sve gotovo jer je ovo nešto što se dogodi samo jednom u životu. Pokušala sam uživati u svemu', objasnila je misica koja je imala prilike biti jedna od mnogih kandidatkinja koje su se natjecale za prestižnu titulu.

Priznala je i kako je očekivala ovakav plasman, iako se nadala da će ući u Top 12. 'Mislim da sam jako napredovala, a to pokazuje i činjenica da su me obožavatelji ovog izbora jako zavoljeli', rekla je te dodala kako joj je posebno drago što je svojim angažmanom 'razglasila' Hrvatsku u svijetu: 'Za mnom su vikali 'Croatia', 'Croatia', poseban je to osjećaj'.

Što se tiče odnosa s ostalim kandidatkinjama, Laura je objasnila kako se, nažalost, nije stigla sa svima jednako družiti, budući da je ove godine na svjetski poznatom izboru ljepote sudjelovalo mnogo država.

'Posebno sam bila bliska s predstavnicom Obale Bjelokosti, čak sam se i rasplakala kada je proglašena četvrtom pratiljom', izjavila je mlada Zadranka te istaknula kako se nadala da će upravo ova natjecateljica pobijediti: 'Ona je iznimno predivna i kvalitetna osoba, zaista se jako zalagala i trudila'.

Osim s ovom djevojkom, Laura se najčešće družila i s predstavnicama Čilea, Brazila, Gvajane, Nigerije, Kube i Finske. Osim vremena provedenog s kolegicama, ono što će posebno pamtiti je i posjet tajlandskoj bolnici.

Budući da je studentica sestrinstva i da radi na hitnoj u Dubrovniku, nije čudno što joj je upravo ovaj trenutak ostao u pamćenju. Naime, jedna se od njenih 'cimerica' nije osjećala dobro, a Laura ju je odlučila otpratiti do liječnika. 'Oduševljena sam kako to sve tamo funkcionira', priznala je.

S pobjednicom, meksičkom misicom Fatimom Bosch, nije se mnogo družila te je ne poznaje baš najbolje, budući da je i ona imala svoj vlastiti 'krug' djevojaka među kojima se uglavnom kretala.

Ono što joj je mnogo pomoglo i značilo tijekom vremena provedenog na Tajlandu bila i podrška njene obitelji i prijatelja: 'Puno znači kada imaš koga nazvati kada si ljut ili zabrinut, jako sam zahvalna svima koji su bili uz mene'. Posebno ju je oduševio i angažman njenih prethodnica koje su u Zagrebu organizirale zajedničko gledanje finalne večeri izbora.

Nakon što je zatvorila ovo veliko i važno poglavlje svog života, Laura se prvenstveno nada da će se odmoriti, ali i vratiti svom 'starom' životu. 'Trenutno nemam ništa izdefinirano. Voljela bih se vratiti svom 'normalnom' životu te napredovati', rekla je misica dodavši kako zna da će ju naslov Miss Universe Hrvatske pratiti još dugo te da se nada kako će ga moći iskoristiti na najbolji mogući način.

'Čovjek treba biti spreman na padove, no unatoč tome mora tražiti uspjeh', zaključila je svestrana djevojka koja nije osvojila samo srca domaćih obožavatelja, već i čitave Miss Universe zajednice.