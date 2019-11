Svađaju se zbog 6400 kn: Bole Ivi duguje za pričuvu od stana

Iva Radić (42) i Boško Balaban (41) službeno su se rastali ljetos, no nekadašnja Kraljica Hrvatske je nakon toga zatražila podjelu bračne imovine. Da se razvode šuškalo se dvije godine, a brak je službeno okončan ove godine u lipnju. No Iva je 31. srpnja 2019. zatražila i podjelu bračne stečevine, za koje ročište zasad nije zakazano. Bivša manekenka je u sporu angažirala odvjetnicu, a Boška još nitko ne brani.

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL/HNK Hajduk

No to nije kraj ratu bivših supružnika. Iva je zatražila od Boška da plati 6432, 96 kuna pričuve za stan na Remetskom kamenjaku u Zagrebu. Iva kao suvlasnik zgrade tvrdi da Boško, koji je na toj adresi prijavljen, nije plaćao zajedničku pričuvu u iznosu od 201 kunu od 1. kolovoza 2016. do 1. rujna 2019.

Iva je nakon razvoda ostala živjeti na toj adresi s njihovo troje djece, a Boško se navodno preselio u Severinino susjedstvo nedaleko od Kozjaka u Zagrebu. U jeku razvoda prije dvije godine Boško nam je priznao da stvari između njih dvoje nisu štimale prethodnih godinu dana.

- Nije to više bilo to. Bilo je neslaganja i svađa. Nije bilo prevelike sreće zajedno. Nismo se dugo premišljali o razvodu. Svatko se na svoj način promijenio tijekom svih tih godina koje su prošle – rekao nam je tad Boško.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Tad je rekao i da nemaju problema nakon razvoda, odnosno da su podjelu imovine dogovorili mimo suda. U lipnju te 2017. započeli su odvojeni život, odnosno Boško se preselio u unajmljeni stan.

- Prepisao sam taj stan na Ivu čim sam ga kupio – rekao je tad.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Par se upoznao 2000. godine, kad je Bole Top bio zvijezda HNL-a. Legenda kaže da je Boško svim silama pokušavao pridobiti manekenku, koja ispočetka nije bila zagrijana za njega. Pokleknula je taman kad je nogometaš potpisao ugovor za Aston Villu. Navodno je nakon dugo promišljanja utipkala njegov broj i nazvala ga te pitala je li još zainteresiran za kavu. Godinu dana kasnije vjenčali su se kod matičara u Dubrovniku. U crkvi su izmijenili zavjete prije 11 godina. O krizi u njihovu braku naveliko se počelo šuškati 2013.

- Ovo je naše vrijeme da svatko poradi na sebi, a tako i na našem odnosu. Vrijeme zna najbolje – rekla je Iva prije šest godina.

Foto: RTL, Željko Lukunić/Pixsell

No kad su konačno odlučili ipak svatko krenuti svojim putem, umirovljenu manekenku, koja je vratila svoje djevojačko prezime Radić, emocije su preplavile čak i u javnosti, pa je viđena u zagrebačkom kafiću kako zabrinutog izraza lica i suznih očiju čita novosti o novim simpatijama bivšeg supruga. Bole se nedugo nakon rastave zaželio čari noćnog života, a nekolicini ljepotica nudio je svoje ugodno društvo. Koliko je poznato, na njegov šarm ipak ni jedna dama nije pala, niti se Balaban hvalio ozbiljnijim ljubavnim vezama.

POGLEDAJTE VIDEO: