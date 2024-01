Svadba Sandre Perković i Edisa Elkasevića: Mladoženja je bio emotivan, svi su se raznježili...

Svečanost vjenčanja sve nas okupljene je raznježila, a posebno mladence, naravno. Edis je bio emotivan, a ni Sandra nije krila emocije, govore nam dečki iz benda Best.

Foto: Instagram

Sandra je bend zvala čim se zaručila

Splitska je grupa u noći na Novu godinu zabavljala svatove Sandre Perković i Edisa Elkasevića. Dvostruka olimpijska prvakinja u bacanju diska zaklela se dugogodišnjem treneru na poštovanje, podršku, povjerenje i vječnu ljubav u prostoru zagrebačke Laube. Iako je Sandra prije izjavila kako će svadba biti intimna, u krugu najmilijih, ipak je s njima slavilo 300-tinjak gostiju.

Foto: Instagram

- Čim se zaručila, zvala nas je da joj pjevamo na svadbi. Mi se znamo godinama i dobri smo prijatelji - rekli su nam dečki iz benda Best, kojima je ovo bila prva svadba za doček Nove godine.

- Kad je ceremonija završila, mi smo izašli na pozornicu uz pjesmu 'Nećemo noćas doma', a potom je uslijedio prvi ples mladenaca, na pjesmu Eda Sheerana 'Perfect'. Pustili smo originalnu verziju zbog koreografije, a poslije su nam dali da repertoar bude po našem izboru - govori nam bubnjar Barić.

Svadba do pola pet ujutro

Gosti su počeli okupljati se oko 17 sati, obred je počeo oko 20, a bend je goste zabavljao do pola pet. Bubnjar za mladence ima samo riječi hvale.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Oni su dobri ljudi. Njihova ljubavna priča je tako lijepa. Edis je odličan čovjek, a Sandra je vesela, pa je takva bila i svadba. To što su izabrali nas predstavlja nam veliku čast - kaže nam. Sandra je nosila raskošnu vjenčanicu dizajnerice Aleksandre Dojčinović, a Edis klasično crno odijelo.

Foto: Instagram

Sandra je Edisa upoznala s 15 godina

Bivši atletičar Sandrin je trener od 2013. godine, a upoznali su se kad je ona imala 15 godina. U ljubavnu su se romansu upustili koju godinu nakon toga. Od tada su nerazdvojni.

- Tad nismo krenuli u neku ljubavnu romansu, ali s 21 godinu ja sam se nekako malo zaljubila u njega, on se zaljubio malo u mene. Tako je to nešto krenulo. Tad sam osvojila prvo olimpijsko zlato, počeli su veliki uspjesi. Još sam bila dijete. Ne možeš se s 22 godine nositi s olimpijskim zlatom i ponašati se kao što se ponašam danas kad sam zrela i odgovorna. Ti si mlad i lud, uzeo si olimpijsko zlato i partijao bi do jutra, onda imaš tu osobu koja je tu u tvom životu kad ti odrastaš. On me zna i najbolju i najgoru - izjavila je za "IN magazin" svojedobno.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Sandra nema problema s tim da na društvenim mrežama pokaže koliko joj partner znači, no prije je detalje o vezi čuvala samo za sebe.

- Hvala ti što si svaku moju bitku do kraja sa mnom odigrao, čak i onda kad ne bih pobijedila, učinio bi sve da se osjećam kao pobjednik! Hvala ti što si svaku moju suzu obrisao i što nikad nisi dozvolio da ni pola suze zbog tebe potekne - svojedobno je rekla o Edisu.

Foto: Instagram

Prije vjenčanja Perković se osvrnula na prošlu godinu.

- Draga moja 2023., iako nisi bila moja najbolja, bila si moja najdraža i najteža sportska godina. Sport čine pobjede, ali do njih ne možeš doći bez poraza, njega čine konstantno učenje i želja za napretkom, on je zaista jedinstven, surov i poseban! Bilo je to jedno ludo i nezaboravno, ponekad i teško putovanje, ali je došlo do kraja i spremna sam za neke nove priče...