Obavijesti

Show

Komentari 0
OZBILJNO JE

Svadba u obitelji Čolić? Pjevač otvoreno otkrio što misli o zetu

Piše Franka Bučar,
Čitanje članka: 1 min
Svadba u obitelji Čolić? Pjevač otvoreno otkrio što misli o zetu
8
Foto: Instagram/Una Čolić

Zdravko Čolić godinama čuva privatnost svoje obitelji, no sada je iskreno progovorio o vezi svoje mlađe kćeri i njezina partnera te otkrio koliko su bliski i kakvu podršku imaju unutar kuće

Una (24), starija kći Zdravka Čolića (74), ljeto je provela uživajući na jahti i obilazeći hrvatsku obalu. Posljednjih mjeseci sve se češće pojavljuje u društvu svog partnera, a upravo ti zajednički izlasci privukli su veliku pozornost javnosti, koja s interesom prati razvoj njihova odnosa.

Par je nedavno, u društvu Čolićeve mlađe kćeri Lare, otputovao na njegov koncert u Austriju. Time su dodatno pokazali koliko je njihov odnos s pjevačem opušten i blizak, a čini se i da se Čolić s budućim zetom izvrsno razumije te da među njima vlada iskreno povjerenje.

- Pa ja bih to, koliko god mogu, odgodio bez obzira na godine. Starija kćerka je već stabilna, a mlađa je još mlada. Sve je to u Božjim rukama. Uvijek kažem – lijepo je da djeca malo prođu svijet, rade na sebi, ali sudbina je sudbina - rekao je Čolić.

Foto: Instagram

Dotaknuo se i odnosa unutar obitelji, otkrivši što mu supruga najviše zamjera kada je riječ o odgoju njihovih kćeri.

- Mene žena uvijek kritizira da nisam dovoljno prisutan, što ja stvarno prihvaćam kao kritiku, ali opet, naravno, brinem, kao što svi očevi brinu. Međutim, svatko ima neki svoj posao, pa drugačije možeš ispratiti neke stvari kad djeca odrastaju. Nekad se iznenadiš kako se to sve preko noći događa  tako da je zasad to što je, ja prihvaćam svaku kritiku, ali brinem, to je najvažnije - rekao je za In Magazin.

U KRUGU NAJMILIJIH Zdravko Čolić danas je proslavio rođendan, a kći Una pokazala kako je izgledalo njihovo slavlje
Zdravko Čolić danas je proslavio rođendan, a kći Una pokazala kako je izgledalo njihovo slavlje

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Jao, Žanamari! Pokazala crne tangice u čipkastoj haljini
SVE JOJ STOJI

FOTO Jao, Žanamari! Pokazala crne tangice u čipkastoj haljini

Naša pjevačica Žanamari Lalić novim je videom na Instagramu malo toga ostavila mašti. U crnoj poluprozirnoj čipkastoj haljini pokazala je sve svoje atribute, a crne tangice posebno su došle do izražaja
Ivančica Pahor: Pobijedit ću rak zbog svoje majke i kćeri...
BIVŠA MISICA ZA 24SATA

Ivančica Pahor: Pobijedit ću rak zbog svoje majke i kćeri...

Ivančici su nedavno otkrili karcinom limfnih čvorova. Primajući satima kemoterapiju smogla je snage pričati o svojoj borbi
Otto, Selma i Egon završili su u strest testu, a Krunoslav je oduševio žiri u 'MasterChefu'
'Ispunio sam cilj, pobijedio sam sam sebe'

Otto, Selma i Egon završili su u strest testu, a Krunoslav je oduševio žiri u 'MasterChefu'

Kandidati su u samo tri minute morali prikupiti namirnice, a zatim u 60 minuta osmisliti jelo s najmanje tri komponente, u kojima je jedna morala biti upravo tehnika koju su dobili

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025