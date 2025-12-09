Svadba u obitelji Čolić? Pjevač otvoreno otkrio što misli o zetu

Una (24), starija kći Zdravka Čolića (74), ljeto je provela uživajući na jahti i obilazeći hrvatsku obalu. Posljednjih mjeseci sve se češće pojavljuje u društvu svog partnera, a upravo ti zajednički izlasci privukli su veliku pozornost javnosti, koja s interesom prati razvoj njihova odnosa.

Par je nedavno, u društvu Čolićeve mlađe kćeri Lare, otputovao na njegov koncert u Austriju. Time su dodatno pokazali koliko je njihov odnos s pjevačem opušten i blizak, a čini se i da se Čolić s budućim zetom izvrsno razumije te da među njima vlada iskreno povjerenje.

- Pa ja bih to, koliko god mogu, odgodio bez obzira na godine. Starija kćerka je već stabilna, a mlađa je još mlada. Sve je to u Božjim rukama. Uvijek kažem – lijepo je da djeca malo prođu svijet, rade na sebi, ali sudbina je sudbina - rekao je Čolić.

Foto: Instagram

Dotaknuo se i odnosa unutar obitelji, otkrivši što mu supruga najviše zamjera kada je riječ o odgoju njihovih kćeri.

- Mene žena uvijek kritizira da nisam dovoljno prisutan, što ja stvarno prihvaćam kao kritiku, ali opet, naravno, brinem, kao što svi očevi brinu. Međutim, svatko ima neki svoj posao, pa drugačije možeš ispratiti neke stvari kad djeca odrastaju. Nekad se iznenadiš kako se to sve preko noći događa tako da je zasad to što je, ja prihvaćam svaku kritiku, ali brinem, to je najvažnije - rekao je za In Magazin.