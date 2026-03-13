FOTO Ovo je influencerica koja će glumiti u novom Baywatchu: Pogledajte kako joj stoji bikini
Američka influencerica koju na Instagramu prati više od pet milijuna ljudi, Olivia 'Livvy' Dunne, postaje dio Baywatch ekipe. Ova bivša gimnastičarka sveučilišta Louisiana State, koja je s ekipom osvojila nacionalno prvenstvo, dobila je ulogu Grace, iznimno entuzijastične mlade spasiteljice.
Za 23-godišnju Dunne uloga u rebootu bit će prvi ozbiljan glumački angažman, iako je već poznata publici zahvaljujući reklamnoj kampanji za Fanatics Sporsbook u kojoj se redovito pojavljuje.
