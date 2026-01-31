Neki entuzijasti već su dvaput pogledali film, tjednima unaprijed dvorane su rasprodane, klasični primjer poštapalice 'traži se karta više'
KOLUMNA: DAVOR LUGARIĆ PLUS+
’Svadba’ zaista izvlači od ljudi nemoguće. Gospođa sa psom u kino, a Maja Šuput bez Šime...
Čitanje članka: 1 min
Vijesti o rušenju rekorda filma “Svadbe” svakodnevne su, nema ih smisla ni pisati jer dok to izađe, past će već neki novi rekord. I prije premijere sve je bilo rasprodano, a nakon mahom sjajnih kritika, publike, pa i kritičara, ili barem djela njih, jer nekima je ipak teško priznati da je nešto dobro, “pritisak” na kinoblagajne samo se povećao, ne jenjava.
