Obavijesti

Show

Komentari 1
KOLUMNA: DAVOR LUGARIĆ PLUS+

’Svadba’ zaista izvlači od ljudi nemoguće. Gospođa sa psom u kino, a Maja Šuput bez Šime...

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 1 min
’Svadba’ zaista izvlači od ljudi nemoguće. Gospođa sa psom u kino, a Maja Šuput bez Šime...
Foto: Privatni album

Neki entuzijasti već su dvaput pogledali film, tjednima unaprijed dvorane su rasprodane, klasični primjer poštapalice 'traži se karta više'

Admiral

Vijesti o rušenju rekorda filma “Svadbe” svakodnevne su, nema ih smisla ni pisati jer dok to izađe, past će već neki novi rekord. I prije premijere sve je bilo rasprodano, a nakon mahom sjajnih kritika, publike, pa i kritičara, ili barem djela njih, jer nekima je ipak teško priznati da je nešto dobro, “pritisak” na kinoblagajne samo se povećao, ne jenjava.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Umrla je Catherine O'Hara, Kevinova mama u 'Sam u kući'
U 72. GODINI

Umrla je Catherine O'Hara, Kevinova mama u 'Sam u kući'

Catherine Anne O’Hara ostavila je neizbrisiv trag u filmskoj industriji tijekom karijere koja je trajala desetljećima. Pamtimo je po kultnom božićnom klasiku, ali i po filmu 'Bubimir'
Dodijeljene nagrade Cesarica: Evo tko je sve bio na partyju i koji su glazbenici nagrađeni
VELIKA GALERIJA

Dodijeljene nagrade Cesarica: Evo tko je sve bio na partyju i koji su glazbenici nagrađeni

Na Cesarica gala party u Laubi dodijeljene su glazbene nagrade. Osim toga, okupljene su zabavljali Jakov Jozinović i Matija Cvek. Nagradu za Bestseller i Digitalni Bestseller pripale su Thompsonu
Thompson nastupio u Zagrebu: Osvojio četiri nagrade Cesarica, statuu mu je uručio Zlatko Dalić
DODJELA U LAUBI

Thompson nastupio u Zagrebu: Osvojio četiri nagrade Cesarica, statuu mu je uručio Zlatko Dalić

Marko Perković Thompson je u petak nastupio u zagrebačkoj Laubu u završnici gala večeri na kojoj je dobio nagrade u četiri kategorije. Statuu mu je uručio izbornik 'vatrenih' Zlatko Dalić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026