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VIŠE KOŽE NEGO TKANINE

Sve je provirilo! 'Gole haljine', korzeti i perje: Ovako su dame zablistale na BET Awardsima

Nagrada je bilo mnogo, ali jednako se pričalo i o modnim izdanjima. Na ovogodišnjoj dodjeli BET Awardsa u Los Angelesu, jedne od najvažnijih američkih nagrada koje slave uspjehe afroameričkih umjetnika u glazbi, filmu, televiziji i sportu, crvenim tepihom prošetale su neke od najvećih zvijezda, a mnoge su odabrale odvažne kombinacije koje su privlačile poglede jednako kao i osvojeni kipići
26th BET Awards in Los Angeles
Posebnu pažnju privukla je Lizzo, koja je zablistala u svjetlucavoj smeđoj prozirnoj haljini ispod koje se jasno nazirala silueta tijela. | Foto: Mario Anzuoni
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Posebnu pažnju privukla je Lizzo, koja je zablistala u svjetlucavoj smeđoj prozirnoj haljini ispod koje se jasno nazirala silueta tijela. | Foto: Mario Anzuoni
Komentari 4

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