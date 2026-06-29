Sve je provirilo! 'Gole haljine', korzeti i perje: Ovako su dame zablistale na BET Awardsima

Nagrada je bilo mnogo, ali jednako se pričalo i o modnim izdanjima. Na ovogodišnjoj dodjeli BET Awardsa u Los Angelesu, jedne od najvažnijih američkih nagrada koje slave uspjehe afroameričkih umjetnika u glazbi, filmu, televiziji i sportu, crvenim tepihom prošetale su neke od najvećih zvijezda, a mnoge su odabrale odvažne kombinacije koje su privlačile poglede jednako kao i osvojeni kipići
Posebnu pažnju privukla je Lizzo, koja je zablistala u svjetlucavoj smeđoj prozirnoj haljini ispod koje se jasno nazirala silueta tijela.
| Foto: Mario Anzuoni
Posebnu pažnju privukla je Lizzo, koja je zablistala u svjetlucavoj smeđoj prozirnoj haljini ispod koje se jasno nazirala silueta tijela. |
Foto: Mario Anzuoni
Posebnu pažnju privukla je Lizzo, koja je zablistala u svjetlucavoj smeđoj prozirnoj haljini ispod koje se jasno nazirala silueta tijela.
| Foto: Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Haljina od mrežastog materijala s kristalićima malo je toga prepustila mašti...
| Foto: Mario Anzuoni
Ništa manje odvažna nije bila ni Latto. Reperica je na crveni tepih stigla u potpuno prozirnoj crnoj haljini s naglašenim korzetom i pernatim detaljima oko ramena.
| Foto: Mario Anzuoni
Kombinaciju je upotpunila ogrlicom i zalizanom punđom.
| Foto: Mario Anzuoni
Cardi B je tiijekom nastupa nosila ljubičasto-narančasti kostim, mrežaste čarape i visoke ljubičaste čizme preko koljena.
| Foto: Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
A za preuzimanje nagrade odabrala je crnu čipkastu haljinu koja je naglasila njezine obline.
| Foto: Mario Anzuoni
Na ovogodišnjoj dodjeli najviše nominacija imala je Cardi B, njih šest, a večer je obilježila i pobjeda Kendricka Lamara u kategoriji najboljeg hip-hop izvođača te Cardi B kao najbolje hip-hop izvođačice.
| Foto: Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni