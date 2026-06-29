VIŠE KOŽE NEGO TKANINE Sve je provirilo! 'Gole haljine', korzeti i perje: Ovako su dame zablistale na BET Awardsima

Nagrada je bilo mnogo, ali jednako se pričalo i o modnim izdanjima. Na ovogodišnjoj dodjeli BET Awardsa u Los Angelesu, jedne od najvažnijih američkih nagrada koje slave uspjehe afroameričkih umjetnika u glazbi, filmu, televiziji i sportu, crvenim tepihom prošetale su neke od najvećih zvijezda, a mnoge su odabrale odvažne kombinacije koje su privlačile poglede jednako kao i osvojeni kipići