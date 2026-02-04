Obavijesti

MISLI DA JE 'FORA'

Sve je šokirala haljinom, sad se oglasila: 'Nije to skandalozno'

Piše Stela Kovačević,
Sve je šokirala haljinom, sad se oglasila: 'Nije to skandalozno'
Foto: Mario Anzuoni

Dok su je neki obožavatelji masovno branili i nazivali 'neustrašivom', dio pratitelja poručio joj je da bi 'trebala obući više odjeće'. Kaže kako joj je 'pažnja kamera nekad previše'

Chappell Roan (27) ne mari za kritike nakon dodjele nagrada Grammy, na kojima se pojavila u izazovnoj, prozirnoj bordo haljini Muglera koja je malo toga skrivala.

68th Annual Grammy Awards in Los Angeles 68th Annual Grammy Awards in Los Angeles 68th Annual Grammy Awards in Los Angeles
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Odvažna kreacija, koja je izgledala kao da je pričvršćena za bradavice pomoću lažnih piercinga, bila je glavni hit dodjele.

- Smiješno mi je, jer uopće ne mislim da je ovo toliko skandalozno - poručila je pjevačica na Instagramu, dodavši kako je outfit 'fora i čudan'.

- Preporučujem vam da malo koristite slobodnu volju, stvarno je zabavno i pomalo blesavo - dodala je.

68th Annual Grammy Awards in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

Dok su je neki obožavatelji masovno branili i nazivali 'neustrašivom', dio pratitelja poručio joj je da bi 'trebala obući više odjeće'. Unatoč kritikama, njezine fotografije brzo su prikupile desetke tisuća lajkova.

- Neki ljudi nikad u životu nisu vidjeli grudi - napisao je jedan pratitelj.

68th Annual Grammy Awards in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

Na crvenom tepihu Roan je priznala da joj je pažnja kamera ponekad previše te da joj je to 'najteži dio večeri'. Dodala je kako joj je ove godine bilo lakše jer nije imala nastup.

Iako je s dodjele otišla bez nagrade, bila je nominirana u dvije kategorije. Prošle je godine osvojila Grammy za najboljeg novog izvođača i tada otvoreno kritizirala glazbenu industriju zbog lošeg odnosa prema umjetnicima.

68th Annual Grammy Awards in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

- Ako ikad osvojim Grammy i stanem pred najmoćnije ljude u glazbi, zahtijevat ću da izdavačke kuće koje zarađuju milijune osiguraju umjetnicima pristojnu plaću i zdravstveno osiguranje, posebno mladim izvođačima - poručila je tada.

