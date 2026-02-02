Obavijesti

NEOBIČNA PJEVAČICA

Tko je Chappell Roan? Šokirala je haljinom na Grammyjima, a njena pjesma je hit i u Hrvatskoj

Foto: Mario Anzuoni

Pjevačica, nominirana za dvije prestižne nagrade, pojavila se u haljini od prozirnog materijala u boji crnog vina koja je, tehnički, bila otvorena i sprijeda i straga...

Dodjela nagrada Grammy oduvijek je bila pozornica za modne eksperimente, no 68. izdanje ostat će zapamćeno po izdanju koje je pomaknulo sve granice i podijelilo javnost. U središtu pozornosti našla se američka pop senzacija Chappell Roan, koja je na crveni tepih u Los Angelesu stigla u prozirnoj kreaciji modne kuće Mugler koja je više otkrivala nego skrivala, izazvavši lavinu reakcija, od divljenja do otvorenog zgražanja.

68th Annual Grammy Awards in Los Angeles 68th Annual Grammy Awards in Los Angeles 68th Annual Grammy Awards in Los Angeles
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Pjevačica, nominirana za dvije prestižne nagrade, pojavila se u haljini od prozirnog materijala u boji crnog vina koja je, tehnički, bila otvorena i sprijeda i straga. Tanki materijal slobodno je visio s njezina tijela, pričvršćen tek za dva srebrna prstena na bradavicama. Cijeli dojam upotpunila je odgovarajućim prozirnim plaštom s kapuljačom, koji je kasnije skinula kako bi otkrila zamršene privremene tetovaže u stilu srednjovjekovne čipke koje su joj prekrivale leđa i torzo.

68th Annual Grammy Awards in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

Riječ je o kreaciji inspiriranoj kultnom revijom Thierryja Muglera iz proljeća 1998. godine, kada je manekenka Erica Vanbriel nosila originalnu verziju haljine s pirsingom. Roan, koja je prošle godine osvojila Grammy za najboljeg novog izvođača, novinarima je kratko poručila da jednostavno voli pomicati granice.

‌- Volim razbijati kalupe - izjavila je za E! na crvenom tepihu.

68th Annual Grammy Awards in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

Njezin je odabir, očekivano, zapalio društvene mreže. Dok su modni kritičari hvalili njezinu hrabrost i umjetničku viziju, dio publike bio je šokiran. "Ovo je odvratno", "Možemo li se vratiti odjeći? Nisi ni hrabra ni cool", "Kako je ovo uopće legalno?", samo su neki od komentara koji su preplavili internet, a neki su čak pozivali na njezino uhićenje zbog narušavanja javnog morala.

Crveni tepih Grammyja u Los Angelesu 13:28
Crveni tepih Grammyja u Los Angelesu | Video: 24sata/reuters

Raskinula ugovor pa radila u kafiću 

Iza provokativne umjetnice krije se 28-godišnja Kayleigh Rose Amstutz, odrasla u konzervativnoj kršćanskoj obitelji u gradiću Willard u Missouriju. Njezin put do zvijezda bio je sve samo ne lagan. Ugovor s velikom diskografskom kućom potpisala je kao tinejdžerica, no nakon nekoliko godina suradnja je raskinuta, zbog čega se vratila kući i radila u kafiću.

68th Annual Grammy Awards in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

Ipak, nije odustala. Vratila se u Los Angeles i samostalno izgradila potpuno novi imidž, snažno inspiriran drag kulturom, kamp estetikom i synth-pop zvukom osamdesetih. Njezina autentičnost i teatralni nastupi, na kojima kao predgrupe često nastupaju lokalne drag kraljice, donijeli su joj vojsku obožavatelja i status queer ikone.

Svjetsku slavu stekla je tijekom 2024. godine hitovima poput "Good Luck, Babe!" i "Pink Pony Club", a sve je kulminiralo Grammyjem za najboljeg novog izvođača 2025. godine.

68th Annual Grammy Awards in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

Na ovogodišnjoj dodjeli bila je nominirana u kategorijama za snimku godine i najbolju pop solo izvedbu za svoj hit singl "The Subway", no nagrade su otišle u druge ruke. Ipak, Roan se na pozornicu popela kao prezenterica, uručivši nagradu za najboljeg novog izvođača britanskoj pjevačici Oliviji Dean. Što se tiče budućnosti, otkrila je da je ponovno počela pisati nove pjesme, dajući obožavateljima do znanja da, unatoč kontroverzama, njezina glazba ostaje na prvom mjestu.

