Sve je spremno za 91. dodjelu Oscara: Prvi put bez voditelja

Nagrade Oscar dodijelit će se 91. put 25. veljače na svečanosti koja će ove godine proteći bez voditelja

Ova noć glamura, predivnih haljina, za neke je noć trijumfa, za druge noć poraza. Hrpa poznatih lica na istom mjestu, tisuće bljeskova fotoaparata na crvenom tepihu, najluđe zabave nakon dodjele, Neke se stvari na Oscarima nikad ne mijenjaju. Međutim, ove godine ipak je došlo do nekih promjena kod dodjele najvažnijih filmskih nagrada na svijetu.

Najvažnija od njih je da ćemo prvi put nakon 30 godina gledati dodjelu bez glavnog voditelja. To mjesto je bilo rezervirano za glumca Kevina Harta, ali on je od njega odustao nakon što su u javnost procurile njegove homofobne izjave iz prošlosti.

Očekivalo se kako će iz Akademije naći zamjenu, ali šuška se kako je pola Hollywooda odbilo voditi dodjelu, pa će se na kraju 'pokrpati' s desecima prezentera. Whoopi Goldberg, Gary Oldman, Pharell Williams, Barbra Streisand, Hellen Mirren, Jennifer Lopez, Daniel Craig... Samo su neka od najvećih imena industrije koja će izgovoriti "And the Oscar goes to...". A tu poznatu rečenicu čut ćemo ukupno 24 puta na ovim, 91. po redu, Oscarima.

U najvažnijoj kategoriji, onoj za najbolji film, također se ove godine dogodilo nešto, barem za filmsku industriju, revolucionarno. Po prvi put nominaciju je zaradio jedan film o superjunacima, Marvelov "Black Panther". Dugo se pričalo kako će ove godine napokon doći vrijeme za ovakav potez Akademije, neko vrijeme mislilo se kako će nominacija otići drugom Marvelovom filmu "Avengers: Infinity war" koji je u sviijetu zaradio 700 mil. dolara više, međutim, ta čast ipak je pripala "Black Pantheru". Ovaj film na noge je podignuo crnu zajednicu, ponajviše u SAD-u, koja je s oduševljenjem dočekala tamnoputog superjunaka. A iako je ovaj hit u Sj. Americi zaradio više nego ostalih sedam nominiranih zajedno (Black Panther 701 mil. dolara, ostali 590 mil. dolara), bilo bi pravo čudo da on dobije ovu nagradu. Ako je vjerovati kladionicama, koje kod ovih stvari rijetko griješe, daleko najveće šanse za Oscara ima film "Roma" Alfonsa Cuarona. Na sto kuna uloga, zaradili biste tek 30 kuna, slijedi ga Green Room (koeficijent pet) zatim "The Favourite" (koeficijent 15).

I kod nagrade za najboljeg glumca situacija je poprilično jasna. Za svoju briljantnu ulogu Freddieja Mercuryja Rami Malek zaradio je nominaciju za Oscara, koji će s njim najvjerojatnije otići kući. Male šanse kritičari daju i Christianu Baleu za ulogu Dicka Cheneyja, ali teško da će Rami ostati bez nagrade.

Ni u trećoj glavnoj kategoriji ne bi trebalo biti iznenađenja. Glumica s najviše nominacija bez nagrade u ovoj kategoriji, koja je čak šest puta ostala kratka, napokon bi se trebala okititi ovom nagradom. Naravno, pričamo o Glenn Close, koja je glavni favorit u ovoj kategoriji za svoju ulogu u filmu "The Wife" (koeficijent 1,15).

ŠTO JE OSCAR BEZ KONTROVERZI?

Nedostatak voditelja nije jedina kontroverza koja prati ovogodišnju dodjelu nagrada. Film "Roma", uz "The Favourite", skupio je najviše nominacija, ukupno njih deset, ali jedan od glumaca umalo je propustio dodjelu nagrada. Jorge Antonio Guerrero, koji u filmu igra ulogu Fermina, svoju vizu za ulazak u SAD dobio je tek iz četvrtog puta, što je naljutilo meksičku zajednicu u Americi. Na prva tri sastanka njegov zahtjev je odbijen, jer su američke vlasti procjenile kako postoji mogućnost da se trajno naseli u SAD-u... No uz malo pritiska Akademije, glumcu je zahtjev početkom ovog tjedna ipak odobren.

Jedna od zvijezda ovogodišnje priredbe svakako je pjevačica Lady Gaga, zvijezda filma "A star is born", Gaga je ovaj tjedan prekinula zaruke sa svojim menadžerom, a šuška se kako je jedan od razloga i njezin kolega iz filma Bradley Cooper. Dio američkih medija raspisao se o njihovoj navodnoj aferi, a vatru je rasplamsala sama Gaga, koja se obrušila na Akademiju nakon što Cooper nije zaradio nominaciju za najboljeg redatelja.

- Za mene i ostatak ekipe on je najbolji. To je meni dovoljno - rekla je Gaga, čiji je film nominiran u ukupno osam kategorija. Jedan od tih kipića, onaj za najbolju originalnu pjesmu trebao bi Gagi u ruke za pjesmu "Shallow", dok u konkurenciji najbolje glumice i nema baš neke šanse za dignuti Oscara.

A najveći skandal veže se uz film "Detainment", koji je nominiran u kategoriji za najbolji kratki film. Ova irska drama priča istinitu priču o ubojstvu dvogodišnjeg dječaka Jamesa Burglera, kojeg su 1993. počinila dva desetogodišnjaka - Robert Thompson i Jon Venables. Oteli su ga u šoping centru te su ga potom ubili. Film koristi i dio autentičnih policijskih snimki s ispitivanja djece ubojica. Majka ubijenog Jamesa oštro se obrušila na tvorce filma, ali i na organizatore Oscara jer su ovaj film odlučili uvrstiti među nominirane.

- Jedna je stvar napraviti film bez dopuštenja obitelji, a sasvim druga stvar je dati ulogu mojeg sina i potom rekreirati njegove zadnje sate. Za mene i moju obitelj to je pravo mučenje.Tražila sam da se film ukloni i prije nego što je nominiran za Oscara, prikupili smo 90.000 potpisa da se film ukloni s liste nominiranih, ali na moj zahtjev nitko nije odgovorio. Užasno sam ljuta i razočarana - poručila je bijesna majka stradalog Jamesa.

Dosta drame odvija se i zbog želja organizacije Oscara da se cijela priredba vremenski sreže. Zbog toga će se četiri nagrade dodjeliti za vrijeme reklamne pauze, što je razljutilo neke velikane poput Quentina Tarantina i Martina Scorsesea.

- To je uvreda za sve koji su posvetili život ovoj profesiji - stoji u otvorenom pismu organizaciji.

