U dvorani Marino Cvetković u Opatiji 14 finalista izaći će na pozornicu i predstaviti svoju pjesmu. Pobjednik Dore 2022. bit će izabran kombinacijom glasova publike putem telefonskih poziva i SMS-ova te žirija u omjeru 50:50.

Pratite uživo emisiju:

U slučaju izjednačenja, prednost na tablici ima ona pjesma koja ima veći broj bodova publike. Voditelji ovogodišnje 23. Dore su Duško Ćurlić, glumica Elizabeta Brodić te pjevačica Franka Batelić Ćorluka.

Redoslijed izvođenja pjesama je sljedeći:

1. Mila Elegović - Ljubav

2. Mia Negovetić - Forgive Me (Oprosti)

3. Marko Bošnjak - Moli za nas

4. Jessa - My Next Mistake

5. Zdenka Kovačiček - Stay On The Bright Side

6. Tina Vukov - Hideout

7. Roko Vušković - Malo kasnije

8. Bernarda - Here For Love

9. Eric - I Found You

10. ToMa - In The Darkness

11. Elis Lovrić - No War

12. Ella Orešković - If You Walk Away

13. Tia - Voli me do neba

14. Mia Dimšić - Guilty Pleasure