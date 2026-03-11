Sve napetije u Survivoru: 'Pet, šest ljudi će nasrnuti na jednog'

Napetosti u oba Survivor tima rastu, a razgovori o strategiji postaju sve otvoreniji. Kako se odnosi unutar skupine mijenjaju, pojedini natjecatelji sve jasnije iznose svoje procjene i planove za daljnji tijek igre. Stipe Šunić će otvoreno progovoriti o mogućim scenarijima ako žuti tim završi na plemenskom vijeću.

Foto: Nova TV

„Ako završimo na plemenskom vijeću doći će do nekih nesuglasica. Ako nitko nije spreman ići kući, vjerojatno će biti međusobnih dogovora, sigurno će pet, šest ljudi nasrnuti na jednu osobu. Ako ta osoba budem ja, u redu je, svaki čovjek na kraju igra samo za sebe“, reći će Stipe i dodati i kako smatra da je najslabija karika u timu trenutno Ana Modrušan te da bi upravo za nju glasao.

Sve više sudionika razmišlja o taktici i mogućim žrtvama koje bi mogle pomoći timu da ostvari prednost. Roko Bačelić priznaje da su razgovori o strategiji postali vrlo konkretni. „Počeli smo razmišljati taktički, u smislu da smo spremni nekoga žrtvovati da bismo na kraju pobijedili“, istaknut će prije igre na poligonu.

Foto: Nova TV

Uoči igre dogodit će se i neugodna situacija koja će zabrinuti tim. Miloš će na poligon stići s vidljivo natečenim licem nakon burne noći. „Probudila me oštra bol, a na osnovu simptoma koje su vidjeli liječnici, rekli su mi da me možda ubola stonoga ili mali škorpion“, objasnit će Miloš.

Natjecatelji će se suočiti s izazovom koji zahtijeva rad u paru, suradnju i jasnu komunikaciju. Tijekom prolaska kroz poligon morat će skupljati kolute koji će im biti potrebni za završni dio zadatka u kojem će presuditi preciznost. Ishod igre mogao bi značajno utjecati na raspoloženje u kampu, ali i na odnose među članovima tima, koji su već sada na kušnji.

Foto: Nova TV

Koji će tim izgubiti i morati na plemensko vijeće, ne propustite doznati večeras u novoj epizodi Survivora.