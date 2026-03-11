Obavijesti

Show

Komentari 0
MIJENJAJU SE ODNOSI

Sve napetije u Survivoru: 'Pet, šest ljudi će nasrnuti na jednog'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Sve napetije u Survivoru: 'Pet, šest ljudi će nasrnuti na jednog'
6
Foto: Nova TV

Sve više sudionika razmišlja o taktici i mogućim žrtvama koje bi mogle pomoći timu da ostvari prednost. Roko Bačelić priznaje da su razgovori o strategiji postali vrlo konkretni

Admiral

Napetosti u oba Survivor tima rastu, a razgovori o strategiji postaju sve otvoreniji. Kako se odnosi unutar skupine mijenjaju, pojedini natjecatelji sve jasnije iznose svoje procjene i planove za daljnji tijek igre. Stipe Šunić će otvoreno progovoriti o mogućim scenarijima ako žuti tim završi na plemenskom vijeću.

Survivor
Foto: Nova TV

„Ako završimo na plemenskom vijeću doći će do nekih nesuglasica. Ako nitko nije spreman ići kući, vjerojatno će biti međusobnih dogovora, sigurno će pet, šest ljudi nasrnuti na jednu osobu. Ako ta osoba budem ja, u redu je, svaki čovjek na kraju igra samo za sebe“, reći će Stipe i dodati i kako smatra da je najslabija karika u timu trenutno Ana Modrušan te da bi upravo za nju glasao.

SURVIVOR Žuti slavili u napetoj završnici, Roko Bačelić osvojio imunitet
Žuti slavili u napetoj završnici, Roko Bačelić osvojio imunitet

Sve više sudionika razmišlja o taktici i mogućim žrtvama koje bi mogle pomoći timu da ostvari prednost. Roko Bačelić priznaje da su razgovori o strategiji postali vrlo konkretni. „Počeli smo razmišljati taktički, u smislu da smo spremni nekoga žrtvovati da bismo na kraju pobijedili“, istaknut će prije igre na poligonu.

Survivor
Foto: Nova TV

Uoči igre dogodit će se i neugodna situacija koja će zabrinuti tim. Miloš će na poligon stići s vidljivo natečenim licem nakon burne noći. „Probudila me oštra bol, a na osnovu simptoma koje su vidjeli liječnici, rekli su mi da me možda ubola stonoga ili mali škorpion“, objasnit će Miloš.

VAŽNO NADMETANJE Žuti tim razrađuje taktiku za novi izazov: Hoće li Ivanov prijedlog donijeti prednost?
Žuti tim razrađuje taktiku za novi izazov: Hoće li Ivanov prijedlog donijeti prednost?

Natjecatelji će se suočiti s izazovom koji zahtijeva rad u paru, suradnju i jasnu komunikaciju. Tijekom prolaska kroz poligon morat će skupljati kolute koji će im biti potrebni za završni dio zadatka u kojem će presuditi preciznost. Ishod igre mogao bi značajno utjecati na raspoloženje u kampu, ali i na odnose među članovima tima, koji su već sada na kušnji.

Survivor
Foto: Nova TV

Koji će tim izgubiti i morati na plemensko vijeće, ne propustite doznati večeras u novoj epizodi Survivora.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Šuput i ostale kolegice: Pogledajte kako izgledaju bez filtera i nakon "peglanja" fotki
SLAVNE DAME

FOTO Šuput i ostale kolegice: Pogledajte kako izgledaju bez filtera i nakon "peglanja" fotki

Slavne pjevačice, glumice i modele često možemo vidjeti besprijekorno našminkane i sređene. No, kako njihovi brojni fanovi ne bi mislili da one uvijek tako izgledaju, neke od njih ponekad podijele i kako izgledaju bez šminke i bez filtera
Evo što vas očekuje u omiljenim sapunicama i serijama u srijedu
DNEVNI PREGLED

Evo što vas očekuje u omiljenim sapunicama i serijama u srijedu

Doznajte što vas ove srijede, 11. ožujka, očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
Toni otkazao koncert, Jozinović nije! Evo koliko Toni treba novca vratiti i koliko će Jakov zaraditi
NASTUPI U NOVOSADSKOM SPENSU

Toni otkazao koncert, Jozinović nije! Evo koliko Toni treba novca vratiti i koliko će Jakov zaraditi

Nekoliko udruga hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog rata pozvale su hrvatske glazbenike da otkažu ili premjeste nastupe iz dvorane SPENS. Cetinski je to učinio, a Jozinović objavio odluku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026