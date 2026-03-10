Obavijesti

VAŽNO NADMETANJE

Žuti tim razrađuje taktiku za novi izazov: Hoće li Ivanov prijedlog donijeti prednost?

Žuti tim razrađuje taktiku za novi izazov: Hoće li Ivanov prijedlog donijeti prednost?
Uoči igre, novi kandidat Ivan Krslović predložit će žutom plemena taktiku koja bi ih trebala dovesti do pobjede, a ostatak ekipe prihvatit će ideju

Novo nadmetanje u 'Survivoru' na rijeci Chavon donijet će niz obrata i novu dinamiku među plemenima u Survivoru. Uoči igre, novi kandidat Ivan Krslović predložit će žutom plemena taktiku koja bi ih trebala dovesti do pobjede, a ostatak ekipe prihvatit će njegovu ideju. „Imam energiju u sebi od početka do kraja", istaknut će Ivan, uvjeren da zajedništvo može donijeti važnu prednost. U žutom kampu atmosfera će biti optimistična, a i nova članica Vanesa Sivić će među njima biti dobro prihvaćena.

Uoči borbe za novu pobjedu, Ana Mamut prisjetit će se nesreće sa zadnjeg poligona i noći provedene u bolnici: „Noć u bolnici, ne bih baš ponovila to iskustvo. Bolji je i pijesak i kamp jer je među mojim ljudima, nego u bolnici. Napravila sam CT glave, potres glave nemam, ali primila sam dobar udarac na toboganu. Propustila sam zadnji poligon nesretnim slučajem, a sada idemo nikad jači i složniji po pobjedu".

S druge strane, u zelenom timu pojavit će se napetosti. Ženski dio tima bit će kritičan prema Srećku Jovetiću, uz komentar da se nije najbolje snašao u dosadašnjim izazovima, ali ni prilagodio životu u divljini.

Na rijeci Chavon plemena će se suočiti s novim poligonom koji će zahtijevati brzinu, snalažljivost i ravnotežu. Ulog neće biti mali jer pobjednici će osvojiti slastan obrok – sendvič i krumpiriće. Hoće li nova taktika žutima donijeti prednost i kako će se zeleni snaći u izazovu koji traži koncentraciju i ravnotežu, pokazat će novo nadmetanje u Survivoru!

