Obavijesti

Galerija

Komentari 0
SKRIVA OBITELJ

Sve Putinove žene: Ljubavnica vlada iz sjene, jednom se ženio, a nitko ne zna koliko djece ima

Ruski predsjednik Vladimir Putin već dugi niz godina vodi osebujan privatni život koji pošto poto želi sakriti od očiju javnosti. Njegova djeca se od 2000. godine školuju kod kuće zbog sigurnosnih razloga, a iako je u braku bio samo jednom, pretpostavlja se da je imao brojne ljubavnice. Navodno ima najmanje troje izvanbračne djece, no svi detalji strogo su čuvani od javnosti. Još više skriva obitelj od medija otkako je krenuo rat u Ukrajini. Donosimo pregled Putinova ljubavnog života.
Vladimir PUTIN Ljudmila PUTINOVÁ George BUSH Laura BUSHOVÁ 60.výročí osvobození
Ljudmila Alexandrovna Shkrebneva i Vladimir Putin vjenčali su se 1983. godine. Kćer Mariju dobili su 1985., a godinu kasnije rođena je njihova druga kći Katerina. Djevojke su se školovale u St. Petersburgu, no od 2000. su se školovale kod kuće. | Foto: Krumphanzl Michal
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025