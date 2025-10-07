SKRIVA OBITELJ
Sve Putinove žene: Ljubavnica vlada iz sjene, jednom se ženio, a nitko ne zna koliko djece ima
Ruski predsjednik Vladimir Putin već dugi niz godina vodi osebujan privatni život koji pošto poto želi sakriti od očiju javnosti. Njegova djeca se od 2000. godine školuju kod kuće zbog sigurnosnih razloga, a iako je u braku bio samo jednom, pretpostavlja se da je imao brojne ljubavnice. Navodno ima najmanje troje izvanbračne djece, no svi detalji strogo su čuvani od javnosti. Još više skriva obitelj od medija otkako je krenuo rat u Ukrajini. Donosimo pregled Putinova ljubavnog života.
Ljudmila Alexandrovna Shkrebneva i Vladimir Putin vjenčali su se 1983. godine. Kćer Mariju dobili su 1985., a godinu kasnije rođena je njihova druga kći Katerina. Djevojke su se školovale u St. Petersburgu, no od 2000. su se školovale kod kuće.
Putinove kćeri su trenirale fitness i kung fu, znaju engleski, njemački i francuski. Uz to, Maria priča nizozemski, dok Katerina dobro govori korejski.
U lipnju 2013. Putin i Ljudmila su objavili da se rastaju. Njihov brak je službeno poništen 1. travnja 2014., a Ljudmila se kasnije nije previše pojavljivala u javnosti. Dotad je Putina pratila na brojnim službenim putovanjima diljem svijeta
Svjetski mediji pišu kako je Putin dobio najmanje troje izvanbračne djece, kćer i dvojicu sinova.
Elizaveta Rozova Vladimirovna, koja je poznata i po imenima Elizaveta Krivonogikh, Luiza Rozova i Elizaveta Olegovna Rudnova, rođena je 2003. godine i živi u Parizu
Elizavetina majka je Svetlana Krivonogikh, bivša spremačica koja je radila za Putina dok je još bio u braku s Ljudmilom. Elizaveta tvrdi da joj je Putin otac, no ruski predsjednik ni službeni Kremlj nikada tu informaciju nisu potvrdili.
Alina Kabaeva i Vladimir Putin spetljali su se početkom 2000. Iako je sve ostalo na medijskim nagađanjima, Alina ima dva sina, kojima je otac navodno Putin. Ivan je rođen u Švicarskoj 2015., a Vladimir je rođen u Moskvi 2019. godine.
Kabaeva je gimnastičarska zvijezda za koju se pričalo da je zaručena za Putina. Nekoliko dana nakon što je objavljena vijest o zarukama, novine koje su pisale o svemu su ugašene.
"Moćna ljubavnica iz sjene", znali su Kabaevu nazivati u medijima. Ona o svom privatnom životu nikada nije pričala.
CNN je objavio u kolovozu 2022. da je Kabaeva bivša zastupnica Državne dume i da obnaša dužnost predsjednice Nacionalne medijske grupe, prokremaljskog medijskog carstva koje obuhvaća televiziju, radio i tiskane medije. Kabaeva je već ranije bila sankcionirana od strane Europske unije i Ujedinjenog Kraljevstva.
Ruski nezavisni mediji posljednjih su godina pisali o tajnim rezidencijama po Rusiji u kojima uživa Kabaeva s Putinovom djecom. Sigurni su kako dio godine provodi u luksuznoj vili u Sočiju gdje je okružena privatnim osiguranjem.
Medijima su zanimljive i informacije da su Putin i Kabaeva bili na plastičnim operacijama. Navodno su oboje bili na pomlađivanju i zatezanju lica. Po novijim fotografijama se vidi da su bivšoj sportašici jagodice punije, a na licu nema gotovo niti jednu boru.
Putin navodno ima i dvojnike. Prema zagovornicima ove teorije, stvarni Putin rijetko se pojavljuje u javnosti zbog lošeg zdravlja ili sigurnosnih razloga, a umjesto njega na manje važne događaje ili u rizične zone šalju se njegovi dvojnici, navodno kirurški dorađeni da mu što više sliče.
