'Sve slično izgledaju, pomalo su plastične i umjetne. Ne govore puno i plitko pričaju o životu...'

Pjevačica Tereza Kesovija (84) gostovala je u RTL DIREKTU gdje je pričala o zabrani cajki, a poslušala je i pjesmu Jale Brata i Bube Corellija te podijelila svoje mišljenje o pjesmama te vrste. Progovorila je i o Letu 3 te o tome misli li da će pobijediti na Eurosongu.

'ŠČ!', uzviknula je Tereza pa rekla kako jako voli dečke iz Leta 3.

- Vjerojatno ima puno ljudi koji ih vole, ali ima i onih koji ih ne razumiju. Ja smatram da svaka njihova tvorevina koju su dosad napravili ima jednu poruku. 'ŠČ!' ima jednu poruku. To je nešto kontra rata, kontra sukoba. Mislim da bez obzira na njihov plasman, oni su dovoljno uzdrmali javnost koja s nestrpljenjem očekuje što će biti - rekla je Tereza.

Foto: RTL

Onda je uslijedilo iznenađenje za Terezu. Produkcija joj je pustila pjesmu 'S.O.S.' izvođača Jale Brata i Bube Corellija. Terezi se pjesma svidjela pa je i zaplesala.

- Nije loše. To je orijent po meni. Puno orijenta ima. Nemam ništa kontra, dapače. Mislim da je dobro, treba koristiti glazbu svih naroda. Orijent je specifičan, po jednom je prepoznatljiv i to je to. Neka su malo zagrabili tamo - rekla je Tereza pa komentirala i cajke.

Foto: RTL

- Malo mi je to postalo kao uniforma. Sve slično izgledaju, sve pomalo plastične i umjetne. Tekstovi nisu duboki, ne govore puno i vrlo plitko govore o životu. Priča se puno o zabranama. Ja nisam za cajke, nisam sigurno, ali svačiji rad poštujem. Može izazvati uzbuđenje kod nekoga, možda ga negdje ubode u osjećaje. Ja nisam za zabranu. Zabrana nikad nije dobra. Ona izaziva revolt - zaključila je Kesovija.

Najčitaniji članci