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VJENČANJE GODINE

Sve je spremno za veliko 'da'? Evo gdje Taylor Swift i Travis Kelce pripremaju vjenčanje!

Piše HINA,
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Sve je spremno za veliko 'da'? Evo gdje Taylor Swift i Travis Kelce pripremaju vjenčanje!
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Foto: Profimedia/ilustracija
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Očekuje se da će stotine policajaca patrolirati područjem, izvijestio je New York Times, pozivajući se na dopis pod naslovom "Vjenčanje Taylor Swift u Madison Square Gardenu"

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Oko Madison Square Gardena postavljene su zaštitne ograde, a okolne ulice bit će zatvorene od četvrtka do subote, zbog vjenčanja glazbenice Taylor Swift i igrača američkog nogometa Travisa Kelcea, koje se prema medijskim nagađanjima očekuje ovog vikenda, izvijestila je u četvrtak agencija Reuters. U dvorani su u tijeku pripreme, a radnici dopremaju hranu i dekoracije.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Workers unload items from trucks at Madison Square Garden, in New York City Workers unload items from trucks at Madison Square Garden, in New York City Items are unloaded from trucks at Madison Square Garden, ahead of a reported wedding between Taylor Swift and Travis Kelce
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Foto: Adam Gray

Prema navodima američkih medija, za četvrtak je planirano okupljanje za oko 100 uzvanika, a za petak veća proslava s oko 1.000 gostiju. Par nije potvrdio kada ni gdje će se vjenčati, a glasnogovornica Taylor Swift nije odgovorila na upite Reutersa.

Javni kalendar rasporeda održavanja događaja u Madison Square Gardenu prazan je do utorka što je rijedak šestodnevni period u ljetu koje je inače prepuno koncerata, s tek ponekom nerezerviranom večeri.

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Pripreme za vjenčanje godine VIDEO
Pripreme za vjenčanje godine | Video: 24sata/Reuters
Madison Square Garden, ahead of a reported wedding between Taylor Swift and Travis Kelce
Foto: David Dee Delgado

Tvrtka za organizaciju događaja zatražila je dozvolu za zatvaranje ulica oko dvorane od četvrtka do subote, dok policija navodi da prati situaciju te da će na području biti pojačana prisutnost snaga sigurnosti.

Očekuje se da će stotine policajaca patrolirati područjem, izvijestio je New York Times, pozivajući se na dopis pod naslovom "Vjenčanje Taylor Swift u Madison Square Gardenu".

Madison Square Garden, ahead of a reported wedding between Taylor Swift and Travis Kelce
Foto: David Dee Delgado

Kada su prije nekoliko dana njujorškog gradonačelnika pitali o mogućem vjenčanju pop zvijezde, Zohran Mamdani iskoristio je trenutak da pozove ljude da ostanu u zatvorenom prostoru kako bi se zaštitili od ekstremnih vremenskih uvjeta.

- Ako se slučajno vjenčate u MSG-u, ostat ćete unutra i rashladiti se, i mislim da je to dobar primjer za cijeli grad - rekao je novinarima.

MO: Fans Remember Swift-Kelce Eras Tour Surprise One Year Later
Foto: TNS/SIPA USA

Travis Kelce i njegov brat Jason po majci imaju i hrvatsko porijeklo. Vjenčanje pjevačice i nogometaša nazvano "američko kraljevsko vjenčanje" jedno je od najiščekivanijih vjenčanja slavnih osoba. Nagađanja su se intenzivirala otkako je par u kolovozu objavio zaruke. Kamere su pratile Swift kako navija za Kelcea na utakmicama i njega dok je putovao svijetom na njezine koncerte.

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