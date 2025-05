Sve što trebate znati o finalu Eurosonga: Evo kako glasati i koji je raspored nastupa večeras

Večeras od 21 sat na Prvom programu HTV-a možete pratiti finalnu večer 69. Eurosonga! Ove godine se ovo glazbeno natjecanja održava u švicarskom Baselu. Finalu su prethodile dvije polufinalne večeri, a iz svake se u finale plasiralo 10 izvođača. Među njima nije bio hrvatski predstavnik Marko Bošnjak.

U finale Eurosonga 2025. godine iz prve polufinalne večeri plasirali su se Norveška, Albanija, Švedska, Island, Nizozemska, Poljska, San Marino, Estonija, Portugal i Ukrajina, a iz druge polufinalne večeri Litva, Izrael, Armenija, Danska, Austrija, Luksemburg, Finska, Latvija, Malta i Grčka. Izravno u finalu su domaćin Švicarska, Italija, Španjolska, Francuska, Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Kako glasati u finalu Eurosonga?

Nazovite 06155 + redni broj pjesme (01-26).

Pošaljite SMS na 666777 s rednim brojem pjesme (01-26).

Cijena poziva iznosi 0,50 € za fiksne i 0,67 € za mobilne mreže. Cijena SMS poruke iznosi 0,49 € /SMS s uključenim PDV-om.

Gledatelji imaju mogućnost i online glasovanja na esc.vote /0,49 eura s uključenim PDV-om.

Produžetak vremena glasanja i ove godine ostaje na snazi, točnije, glasanje u finalu bit će otvoreno uoči izvedbe prvog finalista.

Ovo je raspored nastupa u finalu Eurosonga:

1. Norveška | Kyle Alessandro – Lighter

2. Luksemburg| Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son

3. Estonija | Tommy Cash – Espresso Macchiato

4. Izrael | Yuval Raphael – New Day Will Rise

5. Litva | Katarsis – Tavo Akys

6. Španjolska | Melody – ESA DIVA

7. Ukrajina | Ziferblat – Bird of Pray

8. Ujedinjeno Kraljevstvo | Remember Monday – What The Hell Just Happened?

9. Austrija | JJ – Wasted Love

10. Island | VÆB – RÓA

11. Latvija | Tautumeitas – Bur Man Laimi

12. Nizozemska | Claude – C’est La Vie

13. Finska | Erika Vikman – ICH KOMME

14. Italija| Lucio Corsi | Volevo Essere Un Duro

15. Poljska | Justyna Steczkowska – GAJA

16. Njemačka | Abor & Tynna – Baller

17. Grčka | Klavdia – Asteromáta

18. Armenija | PARG – SURVIVOR

19. Švicarska | Zoë Më – Voyage

20. Malta | Miriana Conte – SERVING

21. Portugal | NAPA – Deslocado

22. Danska | Sissal – Hallucination

23. Švedska | KAJ – Bara Bada Bastu

24. Francuska | Louane – maman

25. San Marino | Gabry Ponte – Tutta L’Italia

26. Albanija | Shkodra Elektronike – Zjerm

A tko je vaš favorit za pobjedu ove godine? Svoj glas možete dati u anketi OVDJE.