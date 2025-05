U finale Eurosonga ne ide niti jedna ex-YU zemlja: Evo kada se to posljednji put dogodilo...

Prvi put u 12 godina, od Eurosonga u švedskom Malmöu, niti jedna zemlja s područja bivše Jugoslavije nije se uspjela plasirati u finale ovog glazbenog natjecanja.

U prvoj polufinalnoj večeri ove godine to nije pošlo za rukom ni našem predstavniku Marku Bošnjaku, kao ni predstavniku Slovenije, Klemenu. U četvrtak je održano i drugo polufinale u kojem su se natjecali Nina Žižić iz Crne Gore te Princ iz Srbije, ali ni oni nisu uspjeli skupiti dovoljno glasova publike da bi prošli dalje. Podsjetimo, iz svake polufinalne večeri je dalje išlo 10 izvođača.

Za razliku od drugih regija, kao što je primjerice Baltik ili nordijske zemlje, regija bivše Jugoslavije ove godine ostala je bez ijednog predstavnika u završnici.

To se posljednji put dogodilo 2013. godine. Tada je domaćin Eurosonga bio švedski grad Malmö, u kojem se Eurosong održao i prošle godine.

I te 2013. godine je Crnu Goru predstavljala Nina Žižić, i to u suradnji s duom 'Who See'. Oni su tada, kada se zbroje glasovi publike i stručnih žirija, završili na 12. mjestu. Mjesto iznad pripalo je Srbiji koju je predstavljao za to posebno osnovan tri 'Moje 3' koje su činile Sara Jo, Nevena Božović i Mirna Radulović.

Na 13. mjestu našla se tada hrvatska Klapa s mora, a posljednje mjesto u prvom polufinalu pripalo je Sloveniji koju je predstavljala Hannah Mancini.

Predstavnici Slovenije, Hrvatske, Crne Gore i Srbije tada su nastupili svi u prvom polufinalu, dok je u drugom polufinalu bila Sjeverna Makedonija, koju su tada predstavljali Vlatko Lozanoski i Esma Redžepova. Niti oni se nisu uspjeli plasirati u finale, a od 17 izvođača su završili na 16. mjestu.