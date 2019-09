'Sve su mi banke odbile kredit, pobjeda u kvizu me spasila...'

Omiljeni kviz 'Tko želi biti milijunaš?' vraća se na male ekrane 19. rujna 2019., a emitirat će se na programu HTV 1 četvrtkom u 20:05 sati. Ovo će biti osma sezona hrvatske verzije 'Milijunaša', a mi smo za Vas pripremili ekskluzivne priče sa svim sudionicima: Obitelji kvizaške legende Mirka Miočića, autorima pitanja 'Milijunaša', jedinom pobjednicom, Mirom Bičanić, prvim natjecateljem koji je odgovarao na milijunsko pitanje, Krešom Lilićem i voditeljem kviza, Tarikom Filipovićem.

Ne planiram se više prijavljivati u kvizove. Neka zaradi i slavi netko drugi, iskreno nam govori Mira Bićanić (47).

Tijekom sedam sezona emitiranja kviza 'Tko želi biti milijunaš?' samo je ovoj profesorici hrvatskog jezika iz Vinkovaca pošlo za rukom odgovoriti na svih 15 pitanja i kući otići s iznosom od milijun kuna. Bilo je to 14. lipnja 2003., kad je Mira imala 30 godina, a pojava i pobjeda u kvizu, otkriva nam, promijenila joj je život kompletno.

- To je bio jedan mali životni trijumf koji mi je tad baš bio potreban - ističe Mira. Na zadnjem pitanju iskoristila je pomoć publike. Pitanje je glasilo: 'Koja je od navedenih TV voditeljica 2001. godine istrčala Pariški maraton?'. Ponuđeni odgovori bili su: Mirjana Hrga, Sandra Antolić, Mirna Zidarić i Ines Preindl. Natjecateljica se odlučila za Sandru Antolić, što joj je donijelo glavnu nagradu. Osvojenim novcem kupila je stan te smatra kako joj je to bila pametna odluka.

- Nakon niza godina podstanarskog života mislim da je logično kupiti stan, stvoriti dom, smjestiti sebe, knjige, mačke, prijatelje, a kasnije je stigla i moja djevojčica. Kad sam se početkom 2001. preselila iz Osijeka u Viroviticu, u kojoj sam radila godinu i pol dana, i tražila kredit za garsonijeru, u svim bankama dobivala sam odbijenice jer mi plaća nije bila dostatna za kreditnu sposobnost - iskreno kaže Mira i dodaje kako ju je pobjeda 'spasila' te se nakon kviza preselila u Zagreb.

Prije nego što je sjela na kožnati stolac nasuprot Tarika Filipovića (47), nije se pretjerano zamarala time hoće li stići do cilja, kao što se nije ni pripremala za osvajanje glavne nagrade. Njezino studiranje trajalo je od 1991. do 1996., na prijamni je išla, kako kaže, preko barikada u maminoj pratnji.

- Kao ratna generacija nismo studirali u normalnim uvjetima, bili smo često bez literature za učenje, gladni i životno ugroženi. Ispite sam spremala vozeći se u vlaku, a doma u Vinkovcima zbog bombardiranja često smo bili bez struje, pa su mi knjige i studij bili izlaz iz užasa koji nas je pogodio - istaknula je.

Posebno se sjeća profesorice Julijane Matanović, koja se brinula o njezinoj generaciji, jednom prilikom tijekom studiranja donijela im je punu putnu torbu knjiga na dar.

- Mislila sam da ću umrijeti od sreće. Čitam od treće godine života i radoznala sam. Nikakvih posebnih priprema nije bilo za nastup u kvizu. Nisam tip koji bi iščitavao enciklopedije i trudio se upamtiti faktografiju - objasnila je.

Trenutačno predaje hrvatski jezik u zagrebačkoj Pravoslavnoj gimnaziji te je ponosna majka djevojčice koja je nedavno krenula u prvi razred.

- Moje dijete voli knjigu, glazbu, film, operu, balet, no ona je u takvom okružju jer su svi naši prijatelji iz takvih sfera, pa joj je to uobičajeno. Posebno simpatično bilo mi je kad je pogledala jedan Disneyev ciklus o Paji Patku, snimljen tijekom Drugog svjetskog rata u znaku američkog otpora nacizmu i pitala me što znači svastika. Nakon godinu dana, vozeći se gradskim busom, primijetila je mnogo kukastih križeva na sjedalima i pitala me imam li flomaster u ruksaku. Uzela ga je i pretvorila te sramne simbole u cvjetove.

U tome posredovanju je moć umjetnosti - otkrila je Mira.

Njezina kći tek je najboljoj prijateljici u vrtiću spomenula majčin nastup u kvizu, a ime je dobila po filozofkinji Hanni Arendt. Iako je prošlo 16 godina, Mira nam priznaje da je i danas prepoznaju na ulici. No njoj to, ističe, nikad nije imponiralo niti laskalo.

- Možete biti nekakva instant-zvijezda, ali se ne morate tako osjećati niti to željeti podržavati. Volim skromnost - kaže Mira.

Novoj, devetoj sezoni 'Milijunaša' Mira se jako veseli te se, govori, nada da ćemo imati neku novu, mladu, pobjednicu vrlo skoro.

- Uvijek navijam za žene. Nadam se da je to po hrvatskim zakonima dopušteno - zaključila je.

