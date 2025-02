Sve više zaposlenika napušta HRT uz izdašne otpremnine

Mirna Zidarić, Sunčica Findak, Zrinka Turalija, navodno i Branka Slavica, kako piše Jutarnji, prihvatile su otpremnine i odlaze 31. ožujka s HRT-a. Dio je to plana Vlade, koja radi 'na pripremama za izradu novog Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (HRT), kojem će se pristupiti nakon usvajanja plana konsolidacije HRT-a, što se očekuje tijekom veljače', potvrdili su Hini iz Ministarstva kulture i medija.

Razgovori su u punom jeku, što nije ni čudo budući da su za smanjenje broja zaposlenih, odnosno otpremnine, krajem prošle godine dobili 28 milijuna eura. Informacije još službeno nitko nije potvrdio, a ove koji navodno odlaze veže još i aktualni ugovor.

Hrvatska radiotelevizija | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

No, kako doznajemo, ponudili su im 1000 eura neto po godini staža. Broj onih koji su prihvatili ponuđeno, a koji se sad spominje, je oko 200.

Na HRT-u trenutačno radi gotovo 2700 radnika, a do 31. ožujka uz otpremnine i odlaske u mirovinu žele ih se riješiti 500. U sljedećoj godini još toliko, a cilj je da ih do 2028. bude otprilike trećina manje od današnjeg broja zaposlenih.

- Ima nas dosta koji smo odlučili otići, neki su već stvarno dugo ovdje, vrijeme je za odlazak. Mnogi misle kako imamo velike plaće, ali to nije istina. I sad još ovakva atmosfera s tim odlascima. Svatko tko ima priliku otići će - rekli su nam s HRT-a, naravno, želeći ostati anonimni.

Foto: boris scitar

Ministarstvo, a kako drukčije, ima plan.

- HRT treba poticati na primjenu i razvoj novih tehnologija, razvoj nove medijske platforme, a kako bi bio relevantan za sve generacije i držao priključak u digitalnom okruženju - poručili su.

Spominje se u tom dokumentu "konsolidacija poslovanja i novi smjer", a u njemu ističu i kako će biti "nužno smanjivanje broja zaposlenih za 30 posto". Navode i kako je taj dokument, taj "strateški" plan, zapravo "prvi korak u suradnji s Vladom, publikom, širom javnosti, osobljem, kreativnim sektorom i ostalim dionicima".

Zagreb: Svečana premijera novog filma Rajka Grlića "Svemu dodje kraj" | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Kako je Hina prije objavila, iznos otpremnine ne može biti veći od 90.000 eura bruto II po radniku, a one koji stječu to pravo odredit će poslodavac. Kriteriji će za to biti da radnika nije potrebno zamijeniti zapošljavanjem drugog radnika izvan HRT-a, minimalni staž na HRT-u od pet godina te da nema manje od 24 mjeseca do navršenih 65 godina života...