Sve zbog prometne: 'Lazić je izgubio više od 2 milijuna kuna'

Pjevač Darko Lazić (27), prema srpskim medijima 'izgubio' je više od 2 milijuna kuna. S obzirom na to da već šest mjeseci ne nastupa, a prije prometne radio je svaki vikend, Darko je u financijskom gubitku. Kurir, prenosi da je pjevač zarađivao oko 50 tisuća kuna po nastupu, ali i da će mu zbog prometne nesreće cijena narasti na 75 tisuća kuna.

Foto: Instagram/orijent

- Darko je zadnji put imao nastup one večeri kada je imao prometnu nesreću. S obzirom na to da nije imao koncerte već pola godine, izgubio je oko 300.000 eura, ali sve će on to nadoknaditi do listopada. Ne može više izdržati bez posla, nije navikao na takav život. Nedostaju mu putovanja, pozornica, publika, a najviše novac na koji je naviknut - rekao je izvor blizak Darku za Kurir.

Foto: Instagram

Dodao je i kako mora zaraditi novce i za doček svog sina, a nikako ne želi više biti na teret svojim roditeljima. Kako srpski mediji prenose, roditelji su sve uložili u Darka, a sada žele siguran i lijep život. Novac planira uložiti i u uređenje kuće u svom rodnom mjestu, a osim toga mora plaćati i alimentaciju za svoju kćer Lorenu koju ima iz braka s pjevačicom i voditeljicom Anom Sević.

- Lazić već mjesec dana rijetko koristi invalidska kolica, ali uglavnom se kreće pomoću štaka. Ako njegov oporavak bude tekao kao i dosad, u roku od tridesetak dana mogao bi samostalno hodati. Tada bi trebao i početi raditi ako se njegovo stanje ne zakomplicira - dodaje izvor za Kurir.

Foto: Instagram/orijent

Podsjetimo, prije dva tjedna srpski pjevač zaprosio je svoju djevojku Marinu Gagić (20) koja je u sedmom mjesecu trudnoće. Ništa ne bi bilo čudno da pjevač još uvijek nije u braku s Anom.

Foto: Instagram

Darko i Marina bili su na otvaranju jednog hotela, a tijekom svečanosti uslijedila je i prosidba. Pjevač je priznao, kako je imao veću tremu kleknuti pred svojom djevojkom nego u takmičenju.