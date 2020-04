Švedska princeza volontira u bolnici za vrijeme pandemije...

Nakon što je pandemija korona virusa poharala gotovo cijeli svijet, medicinsko osoblje je na prvoj liniji fronte opakog virusa. Mnoge poznate osobe su u ovim teškim trenucima pokazale svoju humanu stranu, donirajući medicinsku opremu ili volontirajući u bolnicama. Prema pisanju stranih medija, jedna od njih je i švedska princeza Sofia (35), koja volontira u bolnici u Stockholmu.

Završila je hitni trodnevni online tečaj koji je pripremilo Sveučilište Sophiahemmet kako bi pomoglo bolnici koja je preplavljena tijekom pandemije korona virusa.

- U krizi u kojoj smo se našli princeza se želi uključiti i dati doprinos kao dobrovoljni radnik kako bi se smanjilo veliko opterećenje zdravstvenih radnika - navela je kraljevska obitelj u priopćenju.

Ona neće raditi izravno s pacijentima, već daje podršku liječnicima i medicinskim sestrama kroz kuhinjske smjene, dezinfekciju instrumenata i čišćenje. Doduše, nitko tko je prošao trodnevnu obuku neće raditi izravno s pacijentima, ali će uvelike pomoći zdravstvenim radnicima.

Bolnica je sa švedskom kraljevskom obitelji povezana od 1884. godine, kad su kraljica Sofia i Norveška sponzorirale programe obrazovanja medicinskih sestara.

Foto: Instagram

Inače, princeza Sofia supruga je princa Carl-Filipa (40) i imaju dvojicu sinova, prinčeve Aleksandra (3) i Gabriela (2). Često je nailazila na osudu javnosti zbog svog nekadašnjeg sudjelovanja u reality showu. Međutim, švedski princ se zaljubio u nju i svejedno ju doveo u kraljevsku obitelj.

Foto: Instagram

- Bila je to velika mržnja protiv mene kao osobe, ljudi su bili protiv naše ljubavne veze. To su ožiljci i trauma za cijeli život. Teško se s time nositi kada ste sami, ali ja sam imala sreće da pored sebe imam ljubav i podršku obitelji, supruga i ljudi koji me vole - rekla je jednom prilikom.

Čak ni nakon rođenja sinova, Sofia nije našla svoje mjesto pod suncem. Često se u medijima mogu pročitati kritike na njen račun, no ona iznova pokazuje koliko je posvećena onima koji najviše pate.

POGLEDAJTE VIDEO: