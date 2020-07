Svestrana Ava ponovno uhvatila mikrofon: 'Ovo je skup sport...'

<p>Svestrana Splićanka <strong>Ava Karabatić</strong> (32) ponovno se 'bacila' u glazbene vode. Nakon što se okušala u svijetu knjiga, slika i modelinga, starleta je opet uzela mikrofon u ruke i snimila spot za pjesmu 'Fer igra'. </p><p>Otkrila nam je kako je ovu pjesmu u ladici čuvala neko vrijeme, a s obzirom na to da su ljetni dani krenuli, Ava smatra kako je sada idealno vrijeme za novu pjesmu.</p><p> </p><p>- Osjećam se poput dive. Izbacila sam novu pjesmu, ali odmah krećem dalje s planovima. U ladici stoji već tri godine, a s obzirom na cijelu situaciju smatram da je sada idealno vrijeme za novu stvar. Fotkat ću se i za jedan časopis koji je namijenjen muškoj populaciji - pohvalila se Ava koja se nedavno našla u središtu seks skandala. </p><p>Naime, jedna osoba na porno stranice stavlja videozapise na kojima nije ona, a u čijim naslovima stoji Avino ime i prezime. </p><p>- Znam tko stoji iza toga. Ljudi na estradi su ljubomorni i na svašta su spremni kako bi me uništili. No ne dam se. Ovakve situacije me samo ojačaju. Inače, muškarci me više pokušavaju 'zgaziti' - priznala nam je starleta i dodala kako mnogo novca ulaže u svoju karijeru.</p><p>- Ovo je skup sport, a pogotovo kada u to ulažeš svoje novce. Lako je kada ti netko drugi plaća - rekla nam je Ava i dodala kako će se uskoro skinuti za jedan časopis. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p>