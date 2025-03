Svestrani Darko stiže u 'Brak na prvu': Privlače ga tamnokose i mlađe žene, a ima i jednu želju!

Darko Kivač (49), inženjer sigurnosti, pridružuje se petoj sezoni sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', koji večeras počinje na RTL-u, s jasnim ciljem – pronaći svoju srodnu dušu, navodi RTL.

Foto: RTL

Već deset godina živi u Austriji, gdje povremeno osjeća usamljenost. Iza sebe ima sedmogodišnji brak, a sada je spreman za novu ljubav i životnu avanturu.

Kao veliki hedonist, Darko uživa u gastronomiji pa tako voli posjećivati restorane, ali i sam rado kuha vikendima kada ima više vremena.

Ljubitelj je lijepih stvari poput automobila, satova i cipela, a uz to vodi aktivan stil života. Redovito trči, ide u teretanu i bez problema obavlja sve kućanske poslove. Njegova energija i posvećenost ogledaju se i u njegovim interesima za estetiku i urednost.

Kada je riječ o partnerici, privlače ga tamnokose žene sitnije građe, mlađih godina. Međutim, najvažnije mu je da je osoba komunikativna, otvorena, uredna i da vodi računa o svom izgledu.

Foto: Facebook

Darko priželjkuje vezu koja će brzo napredovati. Idealno bi bilo da se partnerica nakon šest mjeseci preseli k njemu u Austriju jer nije sklon dugotrajnim razdvojenostima.

RTL je snimio i najavu kandidata, a tada je priznao da ne treba ženu koja će mu 'kuhati i prati' jer to on sam radi.

- Ne dam nikome da mi pere odjeću i obuću jer to mrzim. Bojim se da će mi netko to uništiti jer to puno košta - dodao je.