Za mnoge će Svetlana uvijek biti Emilija Popadić iz ‘Boljeg života’ iako je kroz karijeru odigrala više od 200 uloga, a sutra stiže u Zagreb
Svetlana Ceca Bojković (77) za 24sata: U mirovini sam, ali glumit ću dok god sam živa...
S njom ne trebate puno, samo jedno 'halo' i već znate da razgovarate s damom koja nosi glumu u kostima, dostojanstvo u glasu i duhovitost u gotovo svakoj rečenici. Svetlana Ceca Bojković nije tek poznato lice s malih ekrana. Ona je institucija, žena s karijerom dugom desetljećima, a opet toliko jednostavna, topla i otvorena. Iako smo razgovarale telefonski, činilo se kao da sjedimo za istim stolom, uz kavu. Bila je srdačna, vedra, šarmantna... S onim istim žarom kojim je osvajala publiku još u danima 'Boljeg života', serije koja ni danas ne silazi s popisa najgledanijih.
