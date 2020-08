Ulogu u spotu za pjesmu WET dobila je i \u010dlanica slavne reality obitelji\u00a0Kylie Jenner (23). Ona je pak istaknula svoju stra\u017enjicu.

<p>Reperice <strong>Cardi B</strong> (27) i <strong>Megan Thee Stallion </strong>(25) početkom kolovoza objavile su spot za novu pjesmu 'WAP' (Wet Ass Pussy). Pjesmu je u jednom danu pogledalo više od 30 milijuna ljudi. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Djecu straše umjetnim paukom</strong></p><p>U spotu djevojke zavode, valjaju se po podu i sa zmijama. Cardi B pokazala je grudi, ali je bradavice prekrila. U nepunih mjesec dana spot je pregledan više od 154 milijuna puta, a postao je i hit na TikToku.</p><p>Radi se o najnovijem plesnom izazovu WET, po istoimenoj pjesmu, koji uključuje twerkanje i zavodljive pokrete. Cilj je da se što bolje 'kopiraju' pokreti i koreografija iz spota pjesme. Prvi je to na svom TikTok profilu učinio koreograf <strong>Brian Esperson</strong>, a ubrzo su mu se pridružile brojne zvijezde koje prate milijuni.</p><p>Ipak, veliku popularnost izazov je postigao kad se u njega uključio i slavni pjevač<strong> Jason Derulo </strong>(30), krivac mnogih hitova na koje se pleše na TiKToku. On je odlučio spriječiti svojoj curi da izvodi WAP izazov jer mu je to bilo 'previše' pa ju je bacio u bazen dok je plesala. </p><p>Ulogu u spotu za pjesmu WET dobila je i članica slavne reality obitelji <strong>Kylie Jenner</strong> (23). Ona je pak istaknula svoju stražnjicu.</p><p>'WAP' je prvi singl Cardi B kao glavne pjevačice nakon prošlogodišnje pjesme 'Press', a ovo je ujedno prva Meganina pjesma nakon što je ozlijeđena u pucnjavi sredinom srpnja.</p><p> </p>