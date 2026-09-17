Svi pamte njegov pogled i ludu frizuru, no Keith Flint je iza kamera bio drugačiji čovjek

Keith Flint proslavio se kao pjevač grupe The Prodigy, a tijekom karijere postao je jedna od najupečatljivijih figura britanske elektroničke scene. Rođen je 17. rujna 1969. godine u Goodmayesu u istočnom Londonu. Flintovo odrastanje nije bilo jednostavno, a odnos s roditeljima bio je težak. Nakon njihova razvoda nastavio je školovanje u Chelmsfordu, gdje je pohađao Boswells School. Premda su ga opisivali kao inteligentnog dječaka s disleksijom, imao je problema s disciplinom te je sa samo 15 godina izbačen iz škole. Poslije je radio kao krovopokrivač, no njegov se život ubrzo počeo mijenjati zahvaljujući glazbi i britanskoj rave kulturi.

Krajem osamdesetih potpuno ga je privukla acid house scena, koja je u to vrijeme snažno mijenjala britansku klupsku kulturu. Godine 1989. pojavio se kao mladić koji trči u videospotu za pjesmu "Just as Long as I Got You" sastava 101. Presudan trenutak u njegovu životu dogodio se kada je u lokalnom rave klubu The Barn u Braintreeju upoznao DJ-a Liama Howletta. Flint je bio oduševljen njegovim glazbenim ukusom. Nakon što mu je Howlett dao svoj snimljeni miks, Flint se vratio uvjeren da tu glazbu treba izvoditi pred publikom. Predložio je da on i njegov prijatelj Leeroy Thornhill plešu dok Howlett nastupa. Njima se potom pridružio MC Maxim Reality i tako su postavljeni temelji grupe The Prodigy.

Keith Flint death | Foto: Yui Mok/Press Association/PIXSELL

U prvim godinama Flintova uloga bila je prvenstveno plesačka. Međutim, sredinom 90-ih dogodila se transformacija koja ga je pretvorila u jednu od najprepoznatljivijih glazbenih figura desetljeća. Godine 1996. preuzeo je mikrofon na singlu "Firestarter". Videospot za pjesmu predstavio ga je s karakterističnom frizurom, piercingom, intenzivnim pogledom i punkerskom pojavom koja se snažno razlikovala od dotadašnjeg imidža elektroničkih izvođača.

"Firestarter" je postao veliki hit, a ubrzo je uslijedio "Breathe", na kojem je Flint ponovno bio glavni vokal, uz Maxima. Obje pjesme dosegnule su vrh britanske ljestvice singlova i najavile album "The Fat of the Land" iz 1997. godine. Flint je na tom albumu pjevao i na pjesmama "Serial Thrilla" i "Fuel My Fire". Album je The Prodigyju donio golem međunarodni uspjeh, dok je Flint od plesača iz rave klubova postao globalno prepoznatljivo lice grupe.

Keith Flint death | Foto: Anthony Devlin/Press Association/PIXSELL

Njegov doprinos nije završio s tim razdobljem. Napisao je singl "Baby's Got a Temper", objavljen 2002. godine. Na albumu "Always Outnumbered, Never Outgunned" iz 2004. nije imao vokalnih dionica, ali se pojavio na verziji "Hotride (El Batori Mix)". Na albumu "Invaders Must Die", objavljenom 2009., ponovno je pjevao u više pjesama. Godine 2012. surađivao je i s dubstep producentom Caspom na singlu "War". Flint se pokušao ostvariti i izvan The Prodigyja. Osnovao je punk rock sastav Flint i radio na albumu "Device #1". Album na kraju nije službeno objavljen, a "Aim4" ostao je jedini objavljeni singl projekta.

Iza divlje pozornice i provokativnog imidža bio je čovjek s nizom interesa koji nisu bili neposredno povezani s glazbom. Jedna od njegovih najvećih strasti bili su motocikli. Vozio ih je na cesti i na stazi, a jednom je prešao približno 2.400 kilometara od Engleske do juga Španjolske kako bi prisustvovao Velikoj nagradi Španjolske u motociklizmu 2007. godine. Sudjelovao je i na klupskim utrkama te vozio s Leejem Thompsonom iz sastava Madness.

Speedway session at the Millennium Stadium, Cardiff, Wales, Britain - 30 May 2013 | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Ta strast prerasla je u ozbiljan motociklistički projekt. Flint je osnovao vlastitu momčad Team Traction Control, koja se natjecala u britanskom prvenstvu Supersport, a poslije i u British Superbike Championshipu. Momčad je ostvarila izniman uspjeh na čuvenom Isle of Man TT-u. Ian Hutchinson na njihovim je motociklima 2015. pobijedio u dvije utrke, a isti su uspjeh momčad i vozač ponovili 2016. godine.

Flintov privatni život bio je znatno mirniji od njegove scenske pojave. Jedno vrijeme bio je u vezi s britanskom televizijskom voditeljicom Gail Porter, s kojom se razišao 2001. godine. Godine 2006. oženio se Mayumi Kai, premda su u vrijeme njegove smrti živjeli odvojeno.

Godine 2014. kupio je i obnovio pub Leather Bottle u Plesheyju u Essexu te postao njegov vlasnik i domaćin. Posjetitelji su ondje mogli upoznati sasvim drukčiju stranu čovjeka kojega su s pozornice poznavali kao zastrašujućeg "Firestartera". Posebno je bila poznata njegova šala s posjetiteljima. Kada bi netko izgovorio dosjetku povezanu s pjesmom "Firestarter" dok je Flint palio vatru u pubu, morao je ubaciti jednu funtu u posebnu staklenku. Od puba je odustao 2017. godine.

Keith Flint preminuo je 4. ožujka 2019. godine u dobi od 49 godina. Policija Essexa toga je dana došla u njegov dom u North Endu nakon dojave. Pronađen je mrtav, a policija je objavila da okolnosti smrti ne smatra sumnjivima. Njegov pogreb održan je 28. ožujka 2019., a vijest o smrti izazvala je brojne reakcije obožavatelja i glazbenika diljem svijeta.