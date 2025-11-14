Svi skandali kralja Charlesa

Charles Mountbatten-Windsor čekao je duge 73 godine da sjedne u tron Ujedinjenog Kraljevstva. Današnji britanski kralj bio je najdugovječniji Princ od Walesa, a tijekom godina je nerijetko javnosti bio zanimljiv zbog svojih ljubavnih nedaća. Pratili su ga skandali koji su prikazani i u seriji "Kruna", a neki od njih ostat će zabilježeni u kraljevskoj povijesti. Kralj Charles danas slavi 77. rođendan.

Kao mladić ljubio je brojne pripadnice visokog britanskog društva. Povezivali su ga s Georgianom Russell, kćeri sir Johna Russella koji je bio britanski izaslanik u Španjolskoj, lady Jane Wellesley, kćeri 8. vojvode od Wellingtona, lady Sarah Spencer, sestrom njegove buduće supruge Diane te s Camillom Shand.

Foto: Jane Barlow/PRESS ASSOCIATION

Današnju suprugu Camillu, Charles je opisao ženom svog života. Par nije prekinuo odnose ni kada se on vjenčao s Dianom Spencer, a pokojna princeza je u intervjuima govorila da im je u braku bila gužva jer ih je bilo troje. Britanski mediji su u studenom 1992. godine objavili transkript privatnog razgovora između Charlesa i Camille iz 1989. godine. U tom trenutku Charles je i dalje bio u braku s Dianom. U javnost je procurio njihov seksi razgovor koji je nanio veliku štetu Charlesovom ugledu te je bio veliki udarac na njegov brak s Dianom.

Od Diane se razišao 1992. godine, no par je nastavio zajedno obnašati kraljevske dužnosti. Dvije godine kasnije, današnji kralj je javno priznao svoju aferu s Camillom. Diana se iste večeri na jednom događanju u Londonu pojavila u uskoj crnoj haljini otvorenih ramena koja je danas poznata kao "haljina za osvetu".

Foto: Pa/PRESS ASSOCIATION

Kraljica Elizabeta dugo je pokušavala spasiti brak svog prvorođenca i nasljednika krune, no u tome nije uspjela. Nakon dugo godina popustila je i dala dozvolu Charlesu da se vjenča s Camillom. Bilo je to dugo nakon smrti princeze Diane, 2005. godine. Tim činom Charles je prekršio veliko kraljevsko pravilo. Naime, Camilla je bila razvedena, a članovima kraljevske obitelji bio je tabu vjenčati se s razvedenom osobom. Charlesovi roditelji nisu bili na samom vjenčanju, no pojavili su se na svadbenoj proslavi u dvorcu Windsor istoga dana.

Foto: Matthew Fearn/PRESS ASSOCIATION

Britanskom kralju nije bilo lako ni kada je njegov mlađi sin, princ Harry, odstupio s kraljevskih dužnosti 2020. godine i preselio se sa svojom suprugom Meghan Markle u SAD. Harry je u intervjuu s Oprah Winfrey priznao da ne razgovara sa svojim ocem te da se Charles ne želi javiti na njegove pozive. U knjizi "Rezerva", Harry je detaljno opisao kako mu otac nije dao nikakvu podršku nakon smrti majke, nije podržao njegov brak s Markle te ga je "iskoristio" u medijima da bi vlastiti odnos s Camillom prikazao u boljem svjetlu. Njihov odnos postao je stabilniji nakon smrti kraljice Elizabete II., no čini se kako je Harry udaljeniji od svoje obitelji no ikada.

Problemi u obitelji za britanskoga kralja ne prestaju ni danas. Charles III. je Andrewu ukinuo titulu princa zbog povezanosti s Jeffreyjem Epsteinom prije samo nekoliko dana. Andrew je s dužnosti odstupio još 2020. godine, a majka mu je 2022. ukinula sve počasne vojne titule te je morao prestati koristiti izraz "njegovo kraljevsko visočanstvo".