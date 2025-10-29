Svi su gledali samo nju na NATO samitu: Kraljica je haljine sad zamijenila vojnom odorom...

Odjevena u potpunu kamuflažnu opremu, s licem obojenim zelenom bojom, aktivno je sudjelovala u zbrinjavanju jednog od "ranjenih" vojnika. Nakon vježbe, kraljica je izjavila kako smatra izuzetno korisnim vidjeti što se događa na terenu i kakav je rad potreban za spašavanje života u kritičnim situacijama.
Nizozemska kraljica Máxima zamijenila je elegantne haljine i kraljevske tijare za vojnu uniformu i maskirne boje tijekom posjeta centru za obuku i edukaciju Kraljevske nizozemske žandarmerije (Koninklijke Marechaussee) u Harderwijku.
Kraljica nije bila samo pasivni promatrač, već je aktivno sudjelovala u zahtjevnim vježbama, puzeći kroz šumu i pružajući pomoć "ranjenicima" pod simuliranom paljbom, pokazavši tako duboku povezanost i poštovanje prema oružanim snagama zemlje.
Svi pogledi bili su usmjereni prema njoj! Kraljica Maxima od Nizozemske potpuno je ukrala pažnju na NATO summitu u Haagu – i to usprkos činjenici da je stajala tik uz neke od najmoćnijih svjetskih lidera poput Donalda Trumpa, Emmanuela Macrona i Keira Starmera.
U kombinezonu šartrez boje koji je savršeno naglašavao njezinu figuru, Maxima je još jednom pokazala zašto je s razlogom zovu modnom ikonom. Njezin odvažan stil, ali i stav, zasjenili su čak i političke zvijezde dana.
Zajedno s kraljem Vilimom Aleksandrom, Maxima je srdačno dočekivala čelnike 32 zemlje u World Forumu, čime je Nizozemska po prvi put bila domaćin NATO summita.
Maxima, bivša bankarica iz New Yorka i majka troje djece, zna kako ostaviti dojam. Rođena u Argentini, ušla je u nizozemsku kraljevsku obitelj nakon što je 1999. upoznala tadašnjeg princa na zabavi u Španjolskoj.
Kada je Vilim Aleksandar preuzeo tron 2013., Maxima je brzo postala omiljena javnosti – topla, duhovita i vrlo angažirana. Od početka je bila drugačija – govorila je otvoreno o imigraciji, podržavala LGBTQ+ prava i pokazivala da kraljevski život može biti puno više od protokola i glamura.
Zajedno s kraljem odlučila je preskočiti tradicionalnu krunidbu, a njihove tri kćeri pohađale su javne škole – potpuno drugačiji pristup u odnosu na većinu europskih kraljevskih obitelji. Najstarija, princeza Catharina-Amalia, već sada pokazuje ozbiljnost i predanost koju će jednog dana nositi kao kraljica.
U svijetu prepunom krutih pravila i uštogljenosti, Maxima ostaje ono što mnogi zaboravljaju da kraljevska figura može biti – autentična, hrabra i nevjerojatno karizmatična. A prema onome što smo vidjeli na summitu, teško da je itko ostavio snažniji dojam. Čak je i Trump, barem na trenutak, djelovao kao da mu je zapravo – zanimljivo.
Njena životna priča, koja ju je vodila od financijskih centara New Yorka do jedne od najstarijih europskih monarhija, nedavno je postala i temelj za novu hit seriju "Máxima". Ona nije samo supruga kralja Willema-Alexandera, već i globalna ambasadorica, modna ikona i žena koja je svojom toplinom i pragmatizmom unijela novu energiju u nizozemsku kraljevsku kuću.
Jedan od aspekata po kojem se Máxima izdvaja jest njen nepogrešiv i odvažan modni stil. Dok su druge kraljice često suzdržane, Máxima obožava jarke boje, dramatične krojeve, velike šešire i upečatljiv nakit.
Njena garderoba, u kojoj se često ističu kreacije dizajnera poput belgijskog Natana i Valentina, odiše glamurom i samopouzdanjem. Nizozemci su s oduševljenjem prihvatili njen ekstravagantni stil, smatrajući da on daje posebnu vrijednost njenoj ulozi.
Ona nije samo elegantna, već i modno hrabra, kombinira žive boje i neočekivane uzorke na način koji je postao njen prepoznatljiv potpis.
Život joj se iz temelja promijenio u travnju 1999. godine na proljetnom sajmu u Sevilli, gdje je upoznala Willema-Alexandera, tadašnjeg nizozemskog prijestolonasljednika. On joj se predstavio samo kao "Alexander", pa isprva nije ni znala da razgovara s budućim kraljem. Njihova veza, koja je započela u New Yorku, ubrzo je postala ozbiljna, ali i kontroverzna.
Glavni izvor prijepora bila je uloga njenog oca, Jorgea Zorreguiete, koji je bio ministar poljoprivrede tijekom brutalne vojne diktature Jorgea Rafaela Videle u Argentini. Nizozemska javnost i parlament zahtijevali su istragu. Iako je zaključeno da njen otac nije bio izravno uključen u zločine, smatralo se nemogućim da za njih nije znao.
Kao bolan kompromis, dogovoreno je da njen otac neće prisustvovati vjenčanju 2. veljače 2002. godine. Máxima je javno izrazila žaljenje zbog "mračnog režima" čiji je dio bio njen otac.
Máximin utjecaj daleko nadilazi ceremonijalne dužnosti. Od samog dolaska u Nizozemsku, aktivno se zalagala za integraciju imigranata, a kasnije je svoj fokus usmjerila na globalne teme. Godine 2009. imenovana je posebnom zagovornicom glavnog tajnika UN-a za uključivo financiranje za razvoj (UNSGSA).
Na toj poziciji, koju obnaša i danas, putuje svijetom i zalaže se za dostupnost financijskih usluga poput kredita, osiguranja i štednje za siromašne, posebice žene, kako bi im se omogućio izlazak iz siromaštva.
Njen rad, koji spaja njeno ekonomsko znanje s humanitarnim ciljevima, donio joj je veliko međunarodno poštovanje. Uz to, počasna je predsjednica platforme za mentalno zdravlje "MIND Us".
