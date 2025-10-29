Obavijesti

Galerija

Komentari 2
MAXIMA OD NIZOZEMSKE

Svi su gledali samo nju na NATO samitu: Kraljica je haljine sad zamijenila vojnom odorom...

Odjevena u potpunu kamuflažnu opremu, s licem obojenim zelenom bojom, aktivno je sudjelovala u zbrinjavanju jednog od "ranjenih" vojnika. Nakon vježbe, kraljica je izjavila kako smatra izuzetno korisnim vidjeti što se događa na terenu i kakav je rad potreban za spašavanje života u kritičnim situacijama.
Queen Maxima During A Visit Care Under Fire Training In Harderwijk, the Netherlands - 28 Oct 2025
Nizozemska kraljica Máxima zamijenila je elegantne haljine i kraljevske tijare za vojnu uniformu i maskirne boje tijekom posjeta centru za obuku i edukaciju Kraljevske nizozemske žandarmerije (Koninklijke Marechaussee) u Harderwijku. | Foto: Profimedia
1/41
Nizozemska kraljica Máxima zamijenila je elegantne haljine i kraljevske tijare za vojnu uniformu i maskirne boje tijekom posjeta centru za obuku i edukaciju Kraljevske nizozemske žandarmerije (Koninklijke Marechaussee) u Harderwijku. | Foto: Profimedia
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025