Svi su gledali u Ivanu Banfić: Istaknula je svoje bujno poprsje

Nakon što je sinoć pjevačica Ivana Banfić (50) u zagrebačkom klubu Metropolis promovirala knjigu 'Devedesete', izjavila je kako je vrlo uzbuđena i sretna i da joj je vrlo drago što je vidjela ljude koje nije vidjela godinama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Istaknula je kako je to zapravo bio susret generacija. Osim što je bila dobro raspoložena zbog promocije knjige, okupljenima su primijetili njen bujni dekolte u bijeloj sako-haljini.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Pjevačica je do sada nekoliko puta otvoreno govorila o svojim silikonima, kako su je boljeli, da je imala problema zbog njih i da je za to sama kriva, a onda ih je izvadila, odnosno zamijenila novima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Foto: Petar Glebov/Pixsell

- I ja imam knjižicu za svoje silikone, hvala vam što ste me podsjetili na to da trebam otići na pregled i obratiti pažnju na nove informacije koje su se pojavile - rekla nam je Ivana prošle godine. Prvih godina nakon umetanja redovito je išla na kontrole, a onda ih je, kaže, malo zanemarila i zaboravila na to da ju je estetski kirurg upozorio da je njihov vijek trajanja 15 godina te da ih tad treba zamijeniti.

Foto: Pixsell/Matija Habljak

- Ja sam taj rok prekoračila dvije, tri godine. U međuvremenu sam rodila i počela osjećati bol u grudima. S vremenom se pogoršavalo i bol je postala jaka. Osjećala sam pritisak iznutra, kao da imam premali grudnjak. Javila sam se svojem kirurgu radi vađenja implantata. Prva je pomisao bila ‘riješiti se toga skroz’ - prisjeća se pjevačica koja je, uz savjetovanje kirurga, na kraju stare implantate zamijenila novima. Kaže da vjeruje svojem plastičnom kirurgu.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

- Žene koje imaju implantate ne trebaju odmah razmišljati o njihovu vađenju, ali je potrebno napraviti dobar klinički pregled, UZV dojke i po potrebi mamografiju te pregled kod kirurga kako bi potvrdile da su zdrave i da je s implantatima sve u redu. Ženama nakon ugradnje implantanata uvijek savjetujemo redovite godišnje kontrole kod kirurga koji je obavio operaciju, kao i jednom do dva puta godišnje UZV - upozorio je dr. Stanec i nastavio:

- No žene su redovite na pregledima tek prve dvije do tri godine, dok kasnije neke od njih godinama ne dolaze i tako si ugrožavaju zdravlje.

POGLEDAJTE EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA':