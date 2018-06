Parker kolegici izrazila sućut, a ova joj odbrusila da je okrutna

Junakinje serije Seks i grad su svakodnevno surađivale na setu, a danas pljuštaju uvrede na sve strane. Na privatnom planu, napetosti i tenzijama među glumicama nema kraja.

Kultna serija 'Seks i grad' je točno prije dvadeset godina 'prikovala' milijune gledatelja za male ekrane. Radnja je svima dobro poznata: četiri prijateljice i njihova svakodnevica u New Yorku.

Gotovo da nema žene koja se nije poistovjetila s nekom od njih. Zbog glavnih likova - Samanthe, Carrie, Mirande i Charlotte, milijuni ljudi su u svakog dana u isto vrijeme bili 'zalijepljeni' za naslonjače u iščekivanju nove epizode, a reprize se rado gledaju i danas, 20 godina nakon prikazivanja prve epizode.

Gledateljice su 'poludjele' za stilom glavnih junakinja, sve su htjele biti poput poslovne Mirande, zavodljive Samanthe, dotjerane Carrie ili otmjene Charlotte. Premda su u seriji bile nerazdvojne prijateljice, u stvarnom životu se nisu pretjerano slagale i imale su potpuno različite živote.

Foto: Promo

S obzirom na veliku popularnost koju je emisija polučila, glumicama se i dan danas teško odvojiti od uloge. 'Ti si ista Miranda. To je baš nešto što bi Carrie rekla. Ja sam Charlotte u duši, ali Samantha po ponašanju', i slične izjave postale su dio svakodnevice brojnih obožavateljica.

Cynthia Nixon (51), koja je utjelovila lik Mirande, gay je aktivistica i majka dvoje djece koja kreće u političku utrku za mjestom prve gay guvernerke New Yorka. Mnogi je i danas vide kao samo kao Mirandu. To može uvelike naštetiti njenoj političkoj karijeri s obzirom na to da se Mirandin lik i njena uvjerenja kose s mnogim političkim stavovima koje Cynthia zastupa.

Are you a Miranda voting for Cynthia? In honor of #SATC20, here's a line of Miranda merchandise designed by the team behind the "Every Outfit on Sex and the City" Instagram account... because, well, we should all be Mirandas who vote for Cynthia. Order: https://t.co/g6TpXcZhfG pic.twitter.com/5KRwYD66Nu