Svi su se pitali gdje je Matea u finalu, a sad je otkrila 'bojkot' snimanja: 'Privatni su razlozi'

Nakon što se Slavonka Matea Ilinčić (24) nije pojavila u finalnoj emisiji showa 'Život na vagi', svi su se pitali gdje je 'nestala'. A ona se sada oglasila na Instagramu.

- Nisam mogla sudjelovati na finalnoj večeri iz privatnih razloga. Nisam se uspjela vidjeti u elegantnoj uskoj haljini jer u tom sam se ja vidjela u svojoj glavi. Trudim se iz dana u dan da za nekoliko mjeseci budem u najboljem izdanju. Emisija 'Život na vagi' naučila me je kako biti borben, kako devet puta pasti, ali deseti ustati. Moj trener Edo naučio me je da nema predaje i odustajanja jer samo najjači opstaju. Uz njega je bila i trenerica Maja s korisnim savjetima i spremna uvijek pomoći. Edo je vjerovao u mene, bio uz mene, davao mi najbolje moguće savjete. Uz njega sam osjetila roditeljsku ljubav koja mi je toliko nedostajala - započela je objavu.

Zatim je zahvalila voditeljicama Marijani Batinić (39) i Sanji Žuljević (43) na svakom lijepom komentaru, pohvali, podršci i savjetu. 

- Drago mi je što je cijela Hrvatska čula moju priču jer smatram da sam primjer kako se sve može. Prerano sam spoznala težinu života, ali izborila sam se i još uvijek se borim. Idem dalje još jača, borbenije, bez predaje. Teško je i bit će, ali sve je to sastavni dio života. Umjetnička strana mene rekla bi da je život put posut ružinim trnjem. Tvoja odluka je hoćeš li se ubosti i pasti te odustati ili ćeš se dignuti poput feniksa iz pepela i shvatiti da je samo nebo granica - poručila je, a potom zaključila:

- Presretna sam sto sam upoznala ljude kao sto su voditeljice, treneri, kandidati, psihologa, nutricionisticu koju sam obožavala i uvijek hvalila njezine outfite i cijeli produkcijsku ekipu. Pojedine osobe od vas uljepšale su mi život. Ipak, u ponekom djeliću ovozemaljskog svijeta postoje dobri ljudi, ljudi kao sto su oni. Neke od njih da nema trebalo bi izmisliti. Najljepše hvala na pozdravu i pusama upućenim meni na finalnoj večeri.