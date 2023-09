Švicarac hrvatskih korijena Luka preimenovao Parni valjak i plesao: 'Htio sam biti drugačiji!'

U emisiji 'Superstar' predstavio se Švicarac hrvatskih korijena. Osebujni Luka Veljković bavi se glazbom odavno, pjevao je i u crkvi te na niz festivala.

Ocijenio bi svoje pjevanje s desetkom jer smatra da čovjek treba vjerovati u sebe, a zbog njega su ljudi plakali dok je izvodio balade.

- Imam tremu, ipak je Severina preda mnom. Nemam treme oko pjevanja, svoje bih pjevanje ocijenio desetkom. Moraš biti samopouzdan - poručio je Luka uoči nastupa te otkrio da se nada da će Severina imati pozitivan feedback.

Foto: RTL

Pripremio je korejsku pjesmu s koreografijom, a rekao je da je s njom nastupao u njemačkoj emisiji.

- Je li to jedina pjesma koju znaš pa onda? - pitala ga je Severina. Odgovorio je da nije.

Zbunilo ga je pitanje o Halidu Bešliću i istaknuo je da je više za strane pjesme. Preimenovao je i Parni valjak i nasmijao žiri. Zamolile su ga da otpjeva tu pjesmu i Severina i Nika su ga pratile pljeskajući u ritmu. No, otpjevao je sjajno i rasplesao pritom žiri pjesmom 'How You Like That' grupe BLACKPINK.

Foto: Screenshot RTL

- Htio sam biti drugačiji - poručio je Luka kad je odradio nastup.

- Kakav si ti majstor, jedva čekam sljedeći put - poručila mu je Nika.

Foto: Screenshot RTL

- Izrazi lica, obrve, sve... - nadovezao se Tonči kojem je Luka uzvratio da je upravo zbog Superstara dodatno sredio svoje obrve.

Zaradio je simpatični Luka četiri 'DA', šarmiravši cijeli žiri.

-Ples, koreografija, sve si skinuo, to je toliko savršeno! - Sljedeći put želim Beyonce - poručila mu je Severina.

Nika je rekla da jedva čeka sljedeći Lukin nastup.

- Bit ćeš na televiziji sto posto! - rekao mu je na odlasku Tonči Huljić.