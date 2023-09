Iris tetovažu posvetila Severini, a upoznale su se na neočekivani način: 'Slučajno me nazvala...'

U novoj epizodi 'Superstara' u subotu će se gledateljima predstaviti i Omišanka Iris Kovačić (17), čiji je najveći idol Severina, već je imala prilike s njom i pjevati na koncertu, a njihovo je upoznavanje priča koju će zasigurno prepričavati čitav život.

Ova svestrana srednjoškolka bavi se čak trima sportovima, no ipak najveća ljubav u životu joj je glazba kojom bi se u budućnosti željela i profesionalno baviti. Kad je riječ o idolima, priča je završena, za nju je to jedna i jedina – Severina!

- Severinu sam prvi put doživjela kao 'lipu tetu' na televiziji s tri godine i otad je počela moja ljubav prema njoj. Ništa me ne bi moglo smiriti kad bi mama išla raditi, osim kad bi na televiziji pustila Severinu. Mama bi se jadna morala išuljati iz kuće da ne skužim da je otišla. Kroz godine ta ljubav je bila sve veća, išla sam na koncerte. Sve pjesme sam znala - priča Iris, a zatim i otkriva da joj se pružila prilika kakvu dobije tek malen broj ljudi.

Foto: Privatni arhiv

Upoznala je svog najvećeg idola, i to na najsmješniji i najneočekivaniji mogući način!

- Za vrijeme pandemije slala sam joj videa sebe na kojima pjevam i pokazujem joj koliko je zapravo volim. Ona je išla snimiti meni video nazad i slučajno me nazvala na videopoziv - prisjeća se s osmijehom pa nadodaje:

- I tu je počela cijela ta priča, pozvala me na koncert u Vanilli, tu smo se upoznale. Drugi koncert, Bol na Braču, gdje su me dočekali kao najveću princezu. Popela sam se gore i jako mi se razveselila. Pitala sam je smijem li pjevati s njom, a ona mi je rekla: 'Možeš, naravno, koju ćeš pjesmu?'

Foto: Privatni arhiv

Na koncertu su tada zajedno otpjevale hit 'Tvoja prva djevojka', a Seve ju je potpuno oduševila pristupačnošću i emocijom. A koliko joj Seve u životu znači, dokazuje i tetovaža posvećena njoj koju ponosno nosi na nozi, a o čemu je riječ, gledateljima, ali i samoj Severini Iris će otkriti na audiciji u subotu!

- Ona je obilježila velik dio mog života u svim najljepšim stvarima... Jedina želja koju ja želim cijeli život je snimiti duet s njom. Pjevat ću joj i back vokale, neka se pojavim i na sekundu, samo da sam se pojavila. To mi je jedina neostvarena želja - priželjkuje Iris.

Foto: RTL

Svestrana Omišanka trenerica je džuda, a bavi se i nogometom i Kickboxingom.

- To mi je pomoglo da nađem sebe, da jedan dio sebe istražim, da vidim koliko zapravo mogu i nadam se upisati neki fakultet u Zagrebu, možda Kineziološki. A ako to ne uspijem, onda ćemo u vojsku pa ću pjevati 'Kad u vojsku pođem'' - šali se Iris pa ističe svoje želje za budućnost:

- Ako bog da, u budućnosti samo glazba jer to je nešto... Ja ne mogu opisati osjećaj kad ja pjevam, kad stanem na binu, kad zapjevam s ljudima i kad vidim da ljudi to prihvaćaju, nema ljepšeg osjećaja. Izaći s bine, i kad ti netko kaže 'bravo', a nema pojma tko si. To je najljepši osjećaj ikad.

Foto: Privatni arhiv

Iris ističe da bi pravi 'superstar', po njezinu mišljenju, trebao imati karizmu jer upravo to privlači ljude, a izgled nije toliko presudan, najvažnije je biti drag i biti čovjek.

- Prijavila sam se zato što smatram da imam ono nešto što ljudi vole, tu neku karizmu, simpatičnost. Veliki sam zabavljač, smatram da imam talenta za pjevanje. Mama i tata su me odgojili tako da sam uvijek bila karizmatična, uvijek pristupačna, uvijek ću pomoći. Smatram da je ta neka doza neumišljenosti jako bitna i ta povezanost s publikom koju sam imala nastupajući sa Severinom ispred nekoliko tisuća ljudi - kaže Iris prije audicije, ističući da je trema pred nastup u 'Superstaru' ipak itekako prisutna.