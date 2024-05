Švicarska pala na kladionicama nakon nastupa u polufinalu

Najveći rivali našeg Baby Lasagne za pobjedu na Eurosongu, švicarski predstavnici Nemo, predstavili su se eurovizijskoj publici u drugoj polufinalnoj večeri sa svojom pjesmom "The Code". Nakon nastupa, Švicarska je pala na eurovizijskim kladionicama. Trenutačno su 16 posto, dok je naš Lasagna na 44 posto.

POGLEDAJTE NASTUP:

Prije polufinala kladionice su joj davale 20 posto šanse za pobjedu, a sad je pala na 16 posto.

Foto: Screenshot/

Na trećem mjestu je Ukrajna kojoj kladionice daju deset posto šanse za pobjedu, a potom slijede Irska s pet posto i Francuska s pet posto šansi za pobjedu.

Nakon nastupa na drugoj polufinalnoj večeri Eurosonga Italija se nalazi na šestom mjestu s četiri posto šanse.

Trenutačno naš Baby Lasagna je na nekim kladionicama koeficijent pao na 1,6.

Rehearsal of the first semi-final of the 68th edition of the Eurovision Song Contest, in Malmo | Foto: Jessica Gow