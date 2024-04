Švicarska povećala prednost na eurovizijskim kladionicama, za par posto 'šiša' Baby Lasagnu...

Kako se bliži Eurosong, tako se mijenjaju i favoriti kladionica. Baby Lasagna više nije na prvom mjestu kladionica na kojem je bio od 29. veljače do 1. travnja. Našem predstavniku kladionice daju 16 posto šanse za pobjedu. Ranije su one išle i do 21 posto. Nemo i pjesma 'The Code' od ponedjeljka su na prvom mjestu kladionica, a ranije su, nakon nastupa u Madridu, 'prešišali' i Italiju.

Foto: screenshot/eurovisionworld

Još u ponedjeljak su Nemo i Baby Lasagna bili izjednačeni što se tiče šansi za pobjedu i imali 16 posto, no kladionice sada Nemu daju šanse od 19 posto, dok je hrvatski predstavnik ostao na istome.

Treća favoritkinja je Talijanka Angelina Mango koja izvodi pjesmu 'La Noia', a njoj kladionice daju 13 posto šanse za pobjedu. Slijede Nizozemska na četvrtom i Ukrajina na petom mjestu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Podsjetimo, Nemo se deklarira kao nebinarna osoba odnosno kao 'oni'. .

Podsjetimo, Baby Lasagna nastupa sedmi po redu u prvoj polufinalnoj večeri, 7. svibnja, a tu večer nastupaju i predstavnici Cipra, Srbije, Litve, Irske, Ukrajine, Poljske, Islanda, Slovenije, Finske, Moldavije, Azerbajdžana, Australije, Portugala i Luksemburga koji se vratio na natjecanje nakon 30-godišnje pauze.

Također, prvu polufinalnu večer nastupit će i izravni finalisti, a to su Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačka i Švedska.

Druge polufinalne večeri, 9. svibnja, vidjet ćemo nastupe Švicarske, Malte, Albanije, Grčke, Češke, Austrije, Danske, Armenije, Latvije, San Marina, Gruzije, Belgije, Estonije, Izraela, Norveške i Nizozemske, a nastupit će i predstavnici Francuske, Španjolske i Italije kao izravni finalisti.